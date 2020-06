Huawei Mate S2 con selfie cam sotto al display? Nuovi brevetti ufficiali

Si vocifera che Huawei Mate 40 potrebbe portare nel mondo degli smartphone una rivoluzione del design tanto attesa. Mi riferisco alla fotocamera sotto al display, alla quale l'azienda sta lavorando, per quanto non in via ufficiale. Nel mentre OPPO, Vivo e Xiaomi si sono esposte pubblicamente al riguardo, Huawei sta lavorando sotto banco. E lo starebbe facendo di gran lena, puntando ad essere la prima al mondo ad inserirla in uno smartphone non prototipale.

Huawei continua a pensare alla fotocamera sotto al display, come dimostrano questi brevetti

Huawei ha già dimostrato di sapere il fatto suo in materia di display. Per esempio Huawei Mate 30 Pro ed il suo pannello Horizon ad 88°, così come Huawei P40 Pro ed il suo schermo curvo su 4 lati.

È ancora presto per parlarne in maniera concreta di come sarà Mate 40, ma nel frattempo nuovi brevetti danno man forte a chi sostiene questa tesi. Depositati da Huawei a fine 2019 ma approvati soltanto adesso, contengono due possibilità di implementazione per la selfie camera sotto allo schermo. Non tanto davanti, dove fondamentalmente non cambia nulla, quanto sul retro, dove vediamo due moduli fotografici diversi. Ma il succo non cambia: il protagonista del brevetto contiene uno schermo curvo Dual Edge molto simile a Mate 30 Pro. Questo significa niente tasti fisici sui bordi laterali, sostituiti da una regolazione tramite touch screen.

C'è anche chi in rete ipotizza che possa essere una nuova versione di Huawei Mate S il modello ad introdurre questa novità. Il primo modello fu portatore di una novità hardware che, al contrario di questa, si è rivelata un flop. Mi riferisco al mai compianto 3D Touch, con un sensore in grado di rilevare il grado di pressione esercitato sullo schermo.

