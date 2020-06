Ritardi per Huawei Mate 40: produzione rimandata per colpa degli USA

Brutte notizie in casa Huawei: il lancio della serie Mate 40 potrebbe subire dei ritardi. Arriva dalla Cina un report secondo cui l'azienda avrebbe serie difficoltà di produzione, a tal punto da dover rinviarne l'assemblaggio. Questa problematica colpirebbe i dispositivi top di gamma di prossima uscita, fra cui proprio Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro. Il tutto deriverebbe dal ban imposto dal governo USA, le cui conseguenze si sarebbero ripercosse anche sulla filiera hardware.

La produzione dei top di gamma Huawei come Mate 40 ritarderà: mancano i componenti

Se già l'impossibilità di usufruire dei servizi Google non fosse abbastanza, Huawei non può più commerciare liberamente con TSMC. Il chipmaker è il fornitore di HiSilicon, la divisione proprietaria che progetta (ma non fabbrica) i SoC Kirin che caratterizzano gli smartphone Huawei. E adesso l'azienda rischia che le rivali le soffino i talenti migliori, in fuga da una realtà che rischia di naufragare. La serie Huawei Mate 40 rischia di essere seriamente penalizzata da tutto questo trambusto e non è da escludere un suo ritardo. Una penalità non da poco, se si pensa che è una delle aziende che vende più top di gamma al mondo (assieme ad Apple).

Della stessa prospettiva è il leaker Teme, sempre molto informato a tema Huawei. La produzione di massa della serie Huawei Mate 40 sarebbe stata posticipata di 1/2 mesi. Il motivo? Mancano i componenti: non potendo commerciare liberamente con i fornitori, le forniture hardware di Huawei sono in deficit. A non molto sarebbero servite le ingenti scorte delle scorse settimane, perlopiù fatte per gli impianti 5G anziché gli smartphone. Non potendo più fornirsi normalmente dalla filiera globale, la componentistica utilizzata da Huawei è cambiata nel giro di poco tempo. All'interno dello stesso Mate 30 sono collocati componenti di stampo quasi esclusivamente asiatico.

