Huawei Mate 40 Pro utilizzerà un display super curvo e ultra sottile

Nei giorni scorsi si è parlato dei possibili ritardi in merito alla prossima gamma top del colosso cinese, ma al momento si tratta ancora di voci di corridoio e nulla più. Nel frattempo non sono mancate indiscrezioni riguardanti design e specifiche di Huawei Mate 40 Pro, il quale dovrebbe avere dalla sua un pannello Waterfall con refresh rate a 120 Hz. Ed ora un leaker ha pubblicato l'ennesima novità, che coinvolge gli schermi UTG protagonisti di un'indiscrezione di poche ore fa.

Huawei Mate 40 Pro: nuove indiscrezioni sul display Waterfall

Mate 40 pro use UTD screens ( Ultra Thin Display) Specially designed for folding and ultra curved display phones. Mate 40 have 2 variants.

2 gen foldable series device is also coming.

#HuaweiMate40Pro — Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 20, 2020

Il leaker Digital Chat Station ha rivelato su Weibo i dettagli di un presunto ordine di Huawei e Xiaomi: i due brand starebbero puntando a display flessibili, i quali utilizzeranno – necessariamente – degli schermi protettivi UTG, ovvero vetri ultra-sottili. Per Xiaomi è impossibile non farsi venire in mente il fu Mi Flex, così come un possibile Mi MIX Alpha 2 e il chiacchieratissimo Mi MIX 4. E ovviamente, la rivale cinese richiama al volo il successore del Mate XS, anche se le cose potrebbero essere un tantino più complesse.

Tramite il tweet che vedete in alto, RODENT950 – leaker sempre sul pezzo quando si parla di brand asiatici – ha rivelato che Huawei Mate 40 Pro utilizzerà una soluzione UTD, ossia Ultra Thin Display. Inoltre specifica che questa tipologia di schermi è dedicata agli smartphone pieghevoli e quelli equipaggiati con display particolarmente curvi. Com'è facile immaginare il secondo caso è quello che riguarda il prossimo top di gamma del brand cinese.

Secondo quanto visto in alcuni brevetti, la compagnia sarebbe al lavoro su un dispositivo dotato di un display caratterizzato da bordi curvi Waterfall super accentuati, tanto da dover rinunciare ai pulsanti fisici per il volume. Tra le indiscrezioni riguardanti i futuri Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro si vocifera di un teleobiettivo con sistema a periscopio con zoom ottico 5X e digitale 55X. Inoltre è lecito aspettarsi una prossima generazione di Kirin, come da tradizione.

