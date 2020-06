Huawei Mate 40 avrà lo stesso display di P40 Pro | Leak

I rumor in merito a Huawei Mate 40 ed il fratello maggio 40 Pro iniziano a diventare sempre più insistenti, specie per quanto riguarda il display, che pare supportare una risoluzione particolare e in linea con l'attuale top di gamma P40 Pro. Inoltre, vengono fuori anche nuovi dettagli circa il refresh rate.

Huawei Mate 40: il display potrebbe avere una risoluzione da 1200 pixel e refresh rate a 90 Hz, come P40 Pro

Se qualche settimana fa la serie Mate 40, nello specifico Mate 40 Pro, sembrava potesse supportare un refresh rate a 120 Hz, nelle scorse ore il leaker RODENT950 ha rivelato che non è certo che la nuova gamma flagship di Huawei supporti tale frequenza. Infatti, il produttore potrebbe utilizzare il refresh rate a 90 Hz (come già fatto sul precedente modello top), per andare sul sicuro e non lanciarsi in soluzioni meno battute.

Anche perché il display che sarà equipaggiato al futuro top del brand cinese potrebbe avere una risoluzione di 2640 x 1200 pixel (similmente a P40 Pro). Insomma, almeno dal punto di vista del pannello non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto all'attuale generazione high-end.

Nuovo riconoscimento del volto in 3D

Oltre a queste due novità, la prossima gamma Mate 40 potrebbe supportare il nuovo riconoscimento del volto 3D con tecnologia AiPing Liu, che migliora la precedente Liu Hai. In più, arrivano sempre più conferme del fatto che il SoC equipaggiato sarà a 5 nm.

Come sempre, tutte le notizie arrivate finora circa Huawei Mate 40 e 40 Pro vanno prese con le pinze, in quanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale e quindi dovremo aspettare settembre per conoscere tutte le specifiche ufficiali dei prossimi flagship.

