Huawei Mate 40: ecco le prime indiscrezioni sulla data d’uscita

Huawei Mate 40 è uno dei telefoni più attesi per la seconda parte dell'anno. Arricchendosi ogni giorno di rumors che faranno gola a molti, nonostante l'assenza che ormai non fa più notizia dei servizi Google, il prossimo flagship del brand ha solo bisogno di avere una data d'uscita. Quando? Le prime indiscrezioni confermano il periodo del Q4 2020.

Huawei Mate 40: arrivo previsto per l'autunno, prospettate 8 milioni di unità spedite

La gamma Huawei Mate 40, secondo le ultime indiscrezioni arrivate dal leaker Mobile Chip Expert, avrebbe una data di uscita collocata nel periodo autunnale, dato che nel tweet si fa espressamente riferimento al Q4 2020. Lo stesso leak conferma inoltre che sarà equipaggiato dal nuovo SoC HiSilicon Kirin 1000 a 5 nm dotato di una CPU Cortex-A78, che sarà quindi distribuito da TSMC, appena in tempo prima della sempre più possibile rottura. La presentazione del chipset è prevista per settembre, probabilmente in occasione di IFA 2020.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni in merito e nel frattempo concentrarci sull'ultimo camera phone di Huawei, P40 Pro+, che ha finalmente una data d'arrivo in Europa.

