Huawei Mate 30 Pro: l’update EMUI 10.1 arriva in Europa

L'opera di espansione per portare la più recente EMUI 10.1 a bordo di tutti i principali modelli di Huawei ed Honor. Anche Huawei Mate 30 Pro entra a far parte dell'elenco dei dispositivi aggiornati in Europa, dopo Huawei P30, P30 Pro, P40 Lite e MediaPad M6. Il rilascio per l'ultimo top di gamma della serie Mate era previsto per questo giugno e così è stato, come anche previsto dalla roadmap ufficiale.

LEGGI ANCHE:

Huawei “Milestone”: nuovo modello, che sia Honor Magic 3?

L'aggiornamento alla EMUI 10.1 arriva su Huawei Mate 30 Pro in Europa

La release in questione è la EMUI 10.1.0.236 e riguarda la versione 4G di Huawei Mate 30 Pro, con un peso di 4.34 GB. Come sempre, per il momento il roll-out è ancora in fase iniziale, pertanto si completerà nel corso dei prossimi giorni. Potete controllare tramite l'app Supporto per vedere se sia possibile forzare l'aggiornamento.

Ecco il changelog completo:

Animazione di sblocco con impronta Aggiunge tre opzioni di animazione per lo sblocco con impronta.

Always On Display Aggiunto un'opzione di orologio tridimensionale 3D per l'Always On display.

Multi-finestra Permette di effettuare multitasking con facilità in modalità Split-screen, e di inviare messaggi utilizzando una finestra flottante mentre si guardano i video o si gioca. Scorrere il dito dal bordo sinistro o destro dello schermo e mettere in pausa per visualizzare il dock Multi-Window. Tenere l'icona di un'app nel dock e trascinarla sul lato dello schermo per accedere alla visualizzazione a schermo diviso, oppure toccare l'icona di un'app per visualizzarla in una finestra flottante.

Risposta alle chiamate Potete rispondere alle vostre chiamate audio e video direttamente dal laptop Huawei.

Editing file Potete leggere ed editare file dello smartphone direttamente dal laptop Huawei e potete anche condividere la rete del telefono e la sincronizzazione delle notifiche.

Navigazione multi-dispositivo Introduce la funzionalità di navigazione multi-dispositivo alla Galleria, che consente di visualizzare, cercare e condividere foto e video su qualsiasi dispositivo Huawei (compresi telefoni, tablet e smart TV) che sono collegati al vostro HUAWEI ID, sulla stessa rete WLAN di casa, e che hanno il Bluetooth attivato.



💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu