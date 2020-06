Ogni giorno vengono rilasciati aggiornamenti per i più svariati modelli di produttori come Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme. Vista la quantità abnorme di dispositivi presenti in circolazione, divisi fra mercato cinese ed occidentale, gli updates sono molteplici. Per questo abbiamo deciso di creare un articolo che contenga tutti i minor updates o gli aggiornamenti destinati alla platea asiatica.

Ultimo aggiornamento: 19 giugno

Ecco tutti gli aggiornamenti in arrivo sui vari modelli Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi e non solo

HUAWEI

Huawei Mate 30

Iniziamo con i vari modelli della serie Huawei Mate 30, aggiornata in Cina con la EMUI 10.1.0.150. Oltre a varie ottimizzazioni, viene introdotta HiCar, la modalità di collegamento con le automobili compatibili.

Huawei P20 Pro

Il top di gamma di due generazioni fa, Huawei P20 Pro, ha ricevuto un piccolo aggiornamento da soltanto 16.85 MB. L'obiettivo è sistemare alcuni bug di sistema.

Huawei Y9s

È tempo di aggiornamento anche per Huawei Y9s, con un update alla EMUI 10.0.0.223 che introduce le patch di sicurezza di maggio 2020 e Huawei Assistant.

Huawei Y9 Prime 2019

L'aggiornamento con la EMUI 10.0.0.115 da 95 MB arriva su Huawei Y9 Prime 2019, anche in questo caso con le patch di maggio.

Huawei Y7p

Così come tanti altri modelli di recente, anche Huawei Y7p si sta aggiornando alla EMUI 10.1, con il roll-out che è partito in Kenya. Il firmware è la EMUI 10.1.0.112 (C185E2R2P1) ed ha un peso di 3.12 GB.

Huawei Y5 Lite

Probabilmente Huawei Y5 Lite non è lo smartphone più aggiornato di tutti, come dimostra l'ultimo firmware DRA-LX5 1.0.0.142 (C185) con le patch di sicurezza di aprile.

Huawei Sound X

Possiamo non parlarne spesso, ma anche i dispositivi Bluetooth si aggiornano. È questo il caso di Huawei Sound X, lo speaker che sta ricevendo l'update al firmware 9.0.3.3. Viene ottimizzata l'esperienza audio DLNA, oltre a risolvere alcuni bug noti.

HONOR

Honor X10

L'attuale esponente di fascia medio/alta, Honor X10, sta venendo aggiornato con la Magic UI 3.1.1.121 con un peso di 600 MB. Ci sono novità come l'introduzione di Multi-Windows, patch di maggio e varie ottimizzazioni software.

Honor 9X/9X Pro

Ad aggiornarsi alla EMUI 10.1 in formato stabile sono anche Honor 9X e 9X Pro. Dovremo attendere ancora per vedere la nuova UI in Europa, ma nel frattempo sta partendo il roll-out in Cina. I due smartphone si stanno aggiornando entrambi alla EMUI 10.1.0.103. Le novità comprendono gestures Knuckles, Multi-Window, Condivisione Schermo e Tema Scuro per più app.

Honor Play

La variante cinese di Honor Play, smartphone dedicato al gaming, si sta aggiornando alla EMUI 9.1.0.346. L'update comprende la feature di Smart Charging ed una nuova funzione di Condivisione Schermo.

Honor 9i

Conosciuto altrove come Honor 9N e basato sul Kirin 659, Honor 9i si aggiorna alla EMUI 9.1.0.146 e riceve le patch di sicurezza di maggio 2020.

Honor Band 5

Anche la smartband Honor si aggiorna con un nuovo fiwmare 1.1.0.152 da 107 kb, con ottimizzazioni per comparti quali SpO2, lettore musicale e notifiche.

XIAOMI

Xiaomi Mi Note 10 Lite

La MIUI 11.0.5.0 sta arrivando su Xiaomi Mi Note 10 Lite, con al suo interno le patch di sicurezza di maggio.

REDMI

Redmi Note 8 Pro

Non potevano mancare le patch di maggio su Redmi Note 8 Pro, con l'ultima MIUI 11.0.3.0, oltre ad una correzione software per la connettività dati.

Redmi 8

Arriva un nuovo aggiornamento con la MIUI 11.0.12.0 a bordo di Redmi 8. Con un peso di 239 MB, vengono ottimizzate le performance di sistema e la stabilità di sistema.

Redmi 8A

Le patch di sicurezza di maggio arrivano anche su Redmi 8A, con l'update alla MIUI 11.0.5.0.

OPPO

OPPO A3s

Annunciato nel 2018, OPPO A3s ha ricevuto l'aggiornamento CPH1803EX_11_A.28, dal peso di 2.16 GB. La novità inclusa al suo interno sono le patch di sicurezza di maggio.

REALME

Realme 3 Pro

Realme 3 Pro si sta aggiornando con la RMX1851EX_11.C.06. Oltre alle ultime patch di sicurezza di giugno 2020, il changelog include l'aggiunta di Realme PaySa e Realme Link. Troviamo anche ottimizzazioni grafiche, per la lock screen e per gli stati di default in alcuni parametri.

Realme XT

Non cambiano le cose con Realme XT, il cui update alla RMX1921EX_11.C.05 porta con sé le stesse novità.

Realme X

Parlando di dispositivi del 2019, Realme X si sta aggiornando con RMX1901EX_11.C.04. Le novità sono le stesse del changelog di Realme 3 Pro, oltre all'aggiunta di funzioni quali Heyfun.

