Tanti aggiornamenti per Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO e Realme

In questi giorni sono stati rilasciati moltissimi aggiornamenti su diversi dispositivi. E sono talmente tanti che abbiamo deciso di raggrupparli all'interno di un unico articolo, dato che interessa gli utenti Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi, OPPO, Vivo, Realme e non solo.

LEGGI ANCHE:

La fotocamera sotto al display di Visionox è qui: Xiaomi, OPPO e Huawei pronte alla svolta

Un sacco di aggiornamenti arrivano su più modelli Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi e non solo

HUAWEI

Huawei P40/P40 Pro

Partiamo con la serie Huawei P40 e P40 Pro, le cui unità europee si stanno aggiornando alla EMUI 10.1.0.131. Con l'aggiornamento arrivano le patch di maggio, assieme alla modalità Picture-in-Picture nella fotocamera quando si supera lo zoom 15x. Inoltre, l'update aggiunge Petal Search fra gli widget della home.

Huawei P Smart 2019

Come accade con Honor 9X, anche su Huawei P Smart 2019 è stata introdotta la funzione di Smart Charge con la EMUI 10.0.187. Un'altra novità riguarda l'inclusione del rinnovato Huawei Assistant.

Huawei Watch GT 2

Per quanto riguarda gli smartwatch, anche Huawei Watch GT 2 si sta aggiornando con la release 1.0.7.16 da 39,87 MB. Le novità riguardano l'aggiunta delle funzioni di allenamento, lo scatto remoto della fotocamera dello smartphone abbinato ed alcune correzioni per la stabilità del dispositivo.

HONOR

Honor 9X

La versione europea di Honor 9X si aggiorna alla EMUI 10.0.0.208. Questa release introduce non solo le patch di maggio, ma anche la funzione Smart Charge. La feature permette di preservare maggiormente la vita della batteria, potendo ritardare il raggiungimento del 100% durante la fase di ricarica.

XIAOMI

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Arriva in Europa l'aggiornamento per Xiaomi Mi Note 10 Lite con la MIUI 11.0.8.0.QFNEUXM. Come specifica il changelog, la nuova ROM contiene le patch di aprile.

Xiaomi Mi MIX 2S

Lo Xiaomi Mi MIX 2S ha da poco ricevuto l'aggiornamento alla MIUI 11.0.5.0.QDGMIXM, con le relative patch di maggio.

REDMI

Redmi Note 9 Pro

La MIUI 11.0.2.0.QJZMIXM in salsa Global Stabile sta arrivando su Redmi Note 9 Pro, con le patch di sicurezza di aprile. Inoltre, è stata rilasciata anche la MIUI 11.0.3.0.QJZEUXM per l'Europa, con migliorie per velocità e stabilità di sistema.

Redmi K20 Pro

Arrivano anche su Redmi K20 Pro le patch di maggio con l'ultimo aggiornamento alla MIUI 11.0.6.0.QFKINXM.

Redmi 6

Le patch di maggio stanno arrivando anche su Redmi 6, con l'inizio del roll-out della MIUI 11.0.4.0.PCGMIXM.

Redmi 8A

Nell'attesa che sia (forse) rilasciato l'aggiornamento con Android 10, la MIUI 11.0.10.0.PCPCNXM introduce su Redmi 8A le patch di maggio.

OPPO

OPPO Find X2 Pro

Su OPPO Find X2 Pro è stata rilasciata la ColorOS 7.1 nella sua ultima versione CPH2025_11_A.22. Il changelog non sottolinea grandi novità, come il miglioramento di stabilità e performance ed il fix di alcuni bug. Si fa menzione, comunque, di migliorie per la sensibilità di touch screen, connettività e chiamate telefoniche.

OPPO Reno 2Z

Molto rilevante è l'aggiornamento di OPPO Reno 2Z, dato che si passa dalla ColorOS 6 alla ColorOS 7 con l'aggiornamento CPH1945EX_11_C.23.

OPPO K3

Anche su OPPO K3 arriva la ColorOS 7. La release CPH1955EX_11_C.06 include tante novità, perlopiù risoluzione di problemi ed ottimizzazioni di comparti quali gestures, sensore ID, galleria, selfie, comandi vocali e altro ancora.

OPPO K1

Su OPPO K1 la ColorOS 6 si aggiorna alla CPH1893EX_11_C.36, con peso di 231 MB. Anche qua arrivano le patch di maggio, assieme alle solite migliorie.

OPPO F11 Pro

Nessuna novità di rilievo per l'aggiornamento su OPPO F11 Pro e la sua ColorOS 7 nella versione CPH1969EX_11_C.23.

OPPO A9

Idem per OPPO A9, il cui aggiornamento della ColorOS 7 riguarda la versione CPH1938EX_11_C.23.

VIVO

Vivo X30

L'aggiornamento alla Funtouch OS PD1938C_A_1.18.9 da 116 MB fa sì che Vivo X30 abbia i canonici miglioramenti di prestazioni e stabilità. Inoltre, è stata aggiunta una compatibilità Bluetooth con le ultime Vivo TWS Neo.

Vivo NEX 3

Va similarmente a Vivo NEX 3, con un aggiornamento PD1950B_A_1.13.5 da 136 MB, fra migliorie e supporto alle ultime cuffie Vivo.

iQOO

iQOO Neo 855

L'aggiornamento alla versione PD1936D_A_7.7.0 arriva sulla prima versione con Snapdragon 855 di iQOO Neo. I cambiamenti sono gli stessi di quelli citati per i modelli vivo.

REALME

Realme 6

Nessun aggiornamento specifico da parte di Realme. Al contrario, l'”update” riguarda l'inclusione di Realme 6 all'interno dei dispositivi compatibili con ARCore, ovvero i Play Services dedicati alla realtà aumentata.

Realme Narzo 10

Ad oggi disponibile solamente in India, Realme Narzo 10 si aggiorna alla RMX2040_11_A.17. Arrivano le patch di maggio, così come la nitidezza degli scatti con la selfie camera.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu