Photoshop e Lightroom: aggiunto il supporto a Huawei, Honor e OnePlus

Da quando la fotografia su smartphone ha acquisito maggiore importanza, il team Adobe ha ben pensato di portare le proprie app su mobile. Mi riferisco a Photoshop e Lightroom, disponibili su smartphone Android come Huawei, Honor e OnePlus, oltre che su tutti gli altri brand. Prendiamo in considerazione questi tre specifici perché Adobe ha introdotto i rispettivi top di gamma fra i dispositivi supportati ufficialmente.

I top di gamma Huawei, Honor e OnePlus sono supportati ufficialmente da Adobe Photoshop e Lightroom

Oltre ad Adobe, anche i produttori di smartphone stessi hanno adeguato il software alle nuove esigenze venutesi a trovare in ambito fotografico. Una delle novità introdotte negli anni è la modalità Pro, con cui viene permesso all'utente di non affidarsi per forza a quella automatica. La sua utilità è il poter calibrare parametri avanzati come il punto di messa a fuoco, il bilanciamento del bianco e tanto altro. Anche lo scatto in RAW, in modo da ottenere immagini non compresse che possano essere elaborate in post-produzione.

L'altro lato della medaglia è che, rispetto al JPEG compresso, nelle foto in RAW mancano gli automatismi che correggono i problemi di esposizione o distorsione geometrica della lente. Per questo Adobe ha aggiunto in Photoshop e Lightroom dei profili di correzione specifici per DSLR e e smartphone. Nella lista compaiono anche Huawei P20 Pro, P30/P30 Pro e P40 Pro, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Mate 30/Mate 30 Pro, Honor 20 Pro e OnePlus 7T.

Questi profili non soltanto sono contenuti nelle app su PC, ma anche per quelle su Android, che potete scaricare gratuitamente dal Play Store:

