Huawei ridisegna la programmazione per gli aggiornamenti di sicurezza

Huawei, negli ultimi anni, ha aumentato in modo esponenziale i suoi sforzi lato software, andando a ridisegnare la EMUI (qui la roadmap completa per la versione 10.1) per renderla quanto più user-friendly possibile, ma soprattutto con aggiornamenti sempre più frequenti. Proprio per questo, ha deciso di rimodulare il proprio programma di aggiornamento per le patch di sicurezza, che dividerà tra mensili e trimestrali, a seconda del modello. Anche Honor è stata aggregata al programma per la sua Magic UI.

Huawei ridefinisce la cadenza degli aggiornamenti di sicurezza

Il programma di aggiornamento alle patch di sicurezza Android (indipendentemente se il modello sarà con o senza Servizi Google) ideato da Huawei è sicuramente oculato e definisce una volta per tutte la regolarità con cui i flagship, i medi-gamma e gli entry-level riceveranno gli aggiornamenti. Anche i device Honor, equipaggiati con Magic UI, riceveranno lo stesso trattamento.

Ecco quali Huawei e Honor riceveranno aggiornamenti mensili

Quali sono quindi modelli che riceveranno gli update alle patch di sicurezza mese per mese? Ecco la lista completa:

Serie Huawei P : P40, P40 Pro, P40 Pro+, P30 Pro, P30

: P40, P40 Pro, P40 Pro+, P30 Pro, P30 Serie Mate : Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 20 X, Mate 20, Mate 20 RS, Mate Xs

: Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 20 X, Mate 20, Mate 20 RS, Mate Xs Serie Honor: Honor 30, 30 Pro, View30, Honor 20, 20 Pro, View20, Honor 10

Questi i Huawei e Honor riceveranno update trimestrali

Quali sono invece i modelli che riceveranno l'aggiornamento alle patch di sicurezza con cadenza trimestrale? La lista stilata da Huawei è corposa e riguarda anche i tablet:

Serie Huawei P : P40 lite, P smart Z, P30 lite, P20 lite, P Smart 2019, P9 lite mini, P smart Pro

: P40 lite, P smart Z, P30 lite, P20 lite, P Smart 2019, P9 lite mini, P smart Pro Serie Mate : Mate 20 Lite, Mate 10 Lite

: Mate 20 Lite, Mate 10 Lite Serie Y : Y9 Prime 2019, Y9 2019, Y9 2018, Y6 2019, Y6 Pro 2019, Y5 2019, Y3 2018, Y MAX, HUAWEI Y9s, HUAWEI Y6s, HUAWEI Y8s;

: Y9 Prime 2019, Y9 2019, Y9 2018, Y6 2019, Y6 Pro 2019, Y5 2019, Y3 2018, Y MAX, HUAWEI Y9s, HUAWEI Y6s, HUAWEI Y8s; Serie Nova : Nova 7i, Nova 7 SE, Nova 5T, Nova 4, Nova 3, Nova 3e, Nova Lite 3, Nova 3i

: Nova 7i, Nova 7 SE, Nova 5T, Nova 4, Nova 3, Nova 3e, Nova Lite 3, Nova 3i Serie Honor : 30S, 20S, 20i, 10i, 10 Lite, 9X, 9X Pro, 9 Lite, 9i, Play, 8A, 8X, 8S, 8C, 7S

: 30S, 20S, 20i, 10i, 10 Lite, 9X, 9X Pro, 9 Lite, 9i, Play, 8A, 8X, 8S, 8C, 7S Tablet: M6 (8.4″ & 10.8″), M5 (8.4″ & 10.8″), M5 Pro, T5 (10.1″), M5 lite (10.1″ & 8.0″)

Insomma, pare che Huawei non voglia scomodare proprio nessuno, e vista il grande successo dei suoi dispositivi anno dopo anno, sicuramente non verrà lasciato indietro quasi nessuno, visto che parliamo anche di modelli ultra low budget come quelli della Serie Y e Serie A di Honor.

Ricordiamo ovviamente che la cadenza indicata dai due brand è indicativa e quindi il periodo di rilascio potrebbe variare da paese a paese.

