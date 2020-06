Huawei: le aziende rivali vogliono rubare i talenti di HiSilicon

Uno dei punti a favore di Huawei rispetto alla competizione nel mondo Android si chiama HiSilicon. L'azienda è una delle poche a montare sui propri dispositivi i chipset Kirin, prodotti dalla propria divisione chipset. È uno dei punti di forza anche di Apple e Samsung, per quanto la coreana stia avendo problemi con i SoC fatti in casa. Allo stesso tempo, anche Huawei sta avendo problemi, ma di natura diversa e non derivanti dal proprio operato. Come ormai risaputo, il ban USA sta mettendo a dura prova l'azienda e in modi che fino a qualche settimana fa sembravano impensabili. Non soltanto Huawei non può più servirsi dei servizi Google, ma adesso non può nemmeno operare con TSMC.

Crisi per HiSilicon? Huawei potrebbe perdere i suoi talenti in materia di chip

Anche se Huawei ha una divisione chipset chiamata HiSilicon, questa non è incaricata della produzione, essendo un'azienda fabless. La realizzazione fisica è affidata in outsourcing ad aziende di terze parti, principalmente proprio a quella TSMC a cui non può più affidarsi. Ne consegue che HiSilicon dovrà necessariamente affidarsi ad altre società, ma il problema è che fra TSMC e le alternative c'è un certo divario tecnologico.

A seguito del ban USA, Huawei sta passando al vaglio tutte le alternative possibili, a partire dai nomi noti del settore quali Samsung e MediaTek. Con la prima sembra saltato tutto, mentre MediaTek si sta rivelando una fida alleata in un momento in cui i SoC Kirin sono relegati perlopiù alla fascia alta. Fra le alternative in valutazione ci sono anche aziende minori: in primis SMIC, a cui è stata affidata la produzione del Kirin 710A a bordo di Honor Play 4T.

L'altra è UNISOC, precedentemente conosciuta come Spreadtrum, azienda che potrebbe rivelarsi per certi versi un ostacolo. Dalla Cina viene segnalato che starebbe cercando di rubare i talenti di HiSilicon, approfittando di questo momento di difficoltà per la divisione hardware di Huawei. A causa del ban USA potrebbe esserci una vera e propria fuga di cervelli: lo testimonia il passaggio di dipendenti da HiSilicon ad UNISOC avvenuto nel gruppo Hsinghua Unigroup.

Ma non solo: anche OPPO e Xiaomi starebbero cercando di cogliere la palla al balzo. Specialmente la prima che ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su un chipset proprietario.

