Huawei: nuova campagna di reclutamento globale per i chip HiSilicon

Da qualche settimana è stata annunciata la fine dei rapporti con TSMC. Dopo diversi anni, dunque, Huawei dovrà cercare altri collaboratori ed una nuova azienda di semiconduttori, che possa garantirgli la produzione di chipset HiSilicon. Si tratta di un problema, dunque, che riguarda un intero settore. Motivo per cui il brand sta cercando di acquisire nuovo know how in giro per il mondo, tentando di non interrompere la produzione dei propri SoC.

Huawei è disposta a pagare molto bene!

Alcune notizie in merito a tale questione potrebbero sembrare addirittura poco attendibili. Sembra, però, che Huawei abbia intenzione di assumere nuovo personale per la produzione dei propri chip HiSilicon, offrendo stipendi davvero importanti. All'interno della nuova campagna di reclutamento globale, infatti, sono previsti salari 5 volte superiori a quelli che vengono pagati attualmente ai singoli lavoratori che si propongono in questo progetto. Secondo il poster, dunque, i post-laureati o le persone con un master che conseguiranno la laurea, fino al termine del 31 dicembre 2021, avranno diritto a partecipare al nuovo programma di assunzione. Saranno presi in considerazione quei profili, comunque, che la laurea l'hanno conseguita a partire dal 1 gennaio 2017.

Huawei fa davvero sul serio e non ha intenzione di abbandonare il progetto HiSilicon. Questo metterebbe in difficoltà il brand, sotto diversi punti di vista. Dunque, è quanto mai utile che l'azienda continui a produrre i propri chipset anche in futuro, anche senza TSMC.

