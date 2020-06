Giunto sul mercato a fine maggio come uno degli smartphone 5G più economici, Huawei Enjoy Z ha iniziato a ricevere (ovviamente in Cina) il primo aggiornamento, che va a migliorare vari settori del device, come fotocamera, chiamate ed audio.

Huawei Enjoy Z: il primo aggiornamento sistema camera, chiamate e audio

L'aggiornamento, che arriva con la build EMUI 10.1.1.116, dona ad Enjoy Z importanti ottimizzazioni in settori essenziali per uno smartphone come la fotocamera, l'audio e le telefonate. Come si apprende dal changelog, ecco cosa migliorato: gli effetti della fotocamera, l'esperienza in chiamata in determinate situazioni e l'effetto playback dell'audio oltre alla qualità del suono. Inoltre, è stata ottimizzata la stabilità del sistema.

Ricordiamo quindi che il primo aggiornamento per Enjoy Z è in roll out nella sola Cina, dato che ad oggi il dispositivo è inedito sul mercato globale. Ma vedendone le caratteristiche, potrebbe inserirsi in una fascia di prezzo già occupata dal P40 Lite 5G e dal prossimo Honor 30S, che sono molto simili a questo modello, sebbene equipaggiati con un processore Kirin, rispetto al Dimensity 800 dell'Enjoy Z e quindi difficilmente potrebbe arrivare qui.

