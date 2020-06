Quest'oggi la compagnia cinese ha lanciato ufficialmente – come da copione – il nuovo Huawei Enjoy 20 Pro 5G, con tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità in patria. Come anticipato già in precedenza, il dispositivo si presenta come un rebrand del modello Enjoy Z, prendendo a gran mani sia per quanto riguarda il design che le specifiche. Comunque, visto che un ripasso non fa mai male, andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nuovo modello del colosso tecnologico.

Huawei Enjoy 20 Pro 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo arrivato

Design e caratteristiche

Proprio come il già citato modello Z, Huawei Enjoy 20 Pro monta un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+, notch a goccia ed un refresh rate a 90 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco a 180 Hz. Il retro è realizzato in vetro ed è disponibile nelle colorazioni Galaxy Silver, Deep Ocean Blue, Magic Night Black.

Il dispositivo è dotato di connettività 5G grazie al SoC Dimensity 800, il quale include un modem con supporto SA/NSA.

Il comparto fotografico offre un triplo modulo con un sensore da 48 MP, accompagnato da un grandangolo 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Per tutti i dettagli sulle specifiche vi rimandiamo alla scheda tecnica in basso.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto a 20:9, refresh rate a 90 Hz e sampling fino a 180 Hz;

(2400 x 1080 pixel) con rapporto a 20:9, refresh rate a e sampling fino a 180 Hz; dimensioni di 160 x 75.32 x 8.35 mm per 182 g;

processore octa-core MediaTek Dimensity 800 5G ;

; GPU ARM Mali-G57 MP4;

6/8 GB di RAM;

128 GB di storage espandibile;

lettore d'impronte laterale;

quad camera posteriore da 48+8+2 MP f/1.8, grandangolare, macro, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8, grandangolare, macro, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.2;

f/2.2; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, USB Type-C, jack audio 3.5 mm, NFC;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 22.5W ;

con ricarica rapida a ; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Huawei Enjoy 20 Pro ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei Enjoy 20 Pro 5G parte da 1.999 yuan (circa 251€ al cambio attuale), per la variante da 6/128 GB. Per chi preferisce il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, in questo caso la cifra sale a 2.299 yuan, circa 289€. Le prevendite del dispositivo partiranno oggi, 19 giugno, mentre il dispositivo arriverà sugli scaffali (in Cina) a partire dal prossimo 24 giugno.

