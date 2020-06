Huawei Enjoy 20 Plus: il gemello full screen di Enjoy Z è prossimo al lancio

La sfida al 5G economico è ormai lanciata e Huawei si pone il pole position in merito a questa fascia di prodotti. Dopo aver presentato Huawei Enjoy Z, il colosso cinese è in procinto di lanciare un nuovo mid-range 5G a 90 Hz. Verso fine giugno arriverà il nuovo Huawei Enjoy 20 Plus, al 90% simile ad Enjoy Z, ma con il plus di un display full screen con selfie camera pop-up.

Huawei Enjoy 20 Plus: 5G e display full screen a 90 Hz nella fascia economica

Sebbene non ci siano ancora immagini ufficiali per Huawei Enjoy 20 Plus, i rumor venuti fuori da Weibo lo indicano come uno smartphone molto simile al predecessore Huawei Enjoy 10 Plus per estetica e display, ma con un cuore ed un hardware identico ad Enjoy Z. Se lo schermo sarà un full screen LCD Full HD+, il SoC sarà lo stesso Dimensity 800 del suo gemello uscito qualche giorno fa. Ma non solo.

Da Enjoy Z erediterà il 5G, il refresh rate a 90 Hz con sampling a 180 Hz ed il modulo fotografico triplo da 48+8+2 MP. Mentre la fotocamera selfie pop-up sarà lo stesso sensore da 16 MP che lo Z monta in un notch a goccia. Altri rumors inoltre indicano che sarà equipaggiato con una batteria da 4200 mAh con ricarica rapida da 22.5W tramite USB Type-C, oltre al comparto memorie che vedrà 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Al momento non si conosce altro in merito, se non che il nuovo Huawei Enjoy 20 Plus sarà presentato il 24 giugno 2020. Non vi sono inoltre ancora notizie sul prezzo di vendita, che potrebbe essere molto simile a quello di Enjoy Z.

