Huawei Enjoy 20: il mid-range potrebbe arrivare ad agosto

Il colosso cinese – secondo le ultime indiscrezioni – avrebbe in programma il lancio a giugno del nuovo medio gamma 5G Enjoy 20 Plus, mentre nei mesi di luglio ed agosto dovrebbe presentare ulteriori modelli della serie, come il mid-range Enjoy 20 in versione “liscia”.

Huawei Enjoy 20: ad agosto un mid-range OLED con sensore d'impronte sotto il display

Secondo i primi rumor, il nuovo presunto low budget Huawei Enjoy 20 (che, se dovesse arrivare in Europa, potrebbe avere un nome diverso), dovrebbe arrivare nel corso dell'estate, precisamente per il mese di agosto. La caratteristica venuta fuori dalle prime voci è sicuramente interessante, dato che si parla di un display OLED sotto cui sarebbe alloggiato il sensore d'impronte.

Purtroppo non si conoscono altri dettagli in merito a questo nuovo Enjoy 20, ma di certo Huawei ha ampliato la copertura di mercato in modo da soddisfare tutte le fasce di utenti. Non ci resta quindi che attendere agosto al fine di capire se siamo davanti ad un prodotto economico ma affidabile o se riferirci direttamente ai fratelli maggiori Enjoy Z e 20 Plus.

