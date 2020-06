Huawei e ban TSMC: niente da fare per l’accordo con Samsung

Da quello che abbiamo potuto appurare nel corso delle passate settimane, Huawei ha concluso i rapporti con TSMC. Dal prossimo anno, dunque, il brand cinese non potrà più contare su quest'azienda per la fornitura di chipset. Sembra, infatti, che il Kirin 1020 sarà proprio l'ultimo ad essere prodotto all'interno di questa fabbrica. Tale situazione, dunque, avrebbe spinto Huawei a cercare nuovi partner per la creazione dei SoC del futuro, fra cui Samsung.

Aggiornamento 16/06: a quanto pare l'accordo fra Huawei e Samsung sarebbe saltato. Ve ne parliamo a fine articolo.

Samsung e SK Hynix sono possibili candidati per Huawei

Secondo le ultime indiscrezioni a riguardo, pare che Huawei stia pensando di stilare un accordo con Samsung e SK Hynix per la fornitura di chipset a lungo termine. Questa decisione, dunque, sarebbe stata maturata dopo la conclusione del rapporto commerciale con TSMC, a causa del ban degli Stati Uniti. Motivo per cui Huawei avrebbe cominciato a guardarsi intorno, prendendo in considerazione la possibilità di stilare contratti con altri brand.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, in quanto queste notizie non sono ancora state confermate da alcuna voce ufficiale. Dovremo attendere, dunque, le prossime ore per capire come intenderà muoversi Huawei in questo senso, dando continuità ai propri SoC Kirin.

Aggiornamento 16/06

Questo matrimonio non s'ha da fare, direbbe un'antico romanzo italiano. Siamo sempre nel campo delle indiscrezioni, ma pare che fra Huawei e Samsung ci sia un nulla di fatto. Le due parti non avrebbero siglato il vociferato accordo, pertanto la casa coreana sarebbe fuori dai giochi per la produzione dei chip per la rivale cinese. Samsung lavora già con Huawei, fornendo ad essa materiali quali display OLED e memorie RAM e ROM, come fa con tanti altri produttori del settore. Per il momento non è chiara la motivazione di questo retrofront, ma sembra che Huawei preferisca optare per altre strade.

Al momento è MediaTek il partner di riferimento, con cui sta lavorando molto intensamente di recente per continuare la propria produzione. Parallelamente, Huawei potrebbe star investendo su nomi minori come UNISOC e SMIC, in attesa che possano un giorno soddisfare la sua produzione su larga scala.

