Huawei fa del mercato italiano uno dei suoi punti di forza e sa bene cosa voglia dire fornire un'assistenza clienti all'avanguardia. Proprio per questo, dopo aver fornito interessanti servizi durante il lockdown, apre a Milano un nuovo Huawei Customer Service Center – il primo di questo genere in Europa – che ribalta le modalità del centro assistenza clienti grazie alla consulenza one-to-one, ai vari workshop e servizi di assistenza personalizzata.

Huawei Customer Service Center: tutti i servizi del nuovo centro assistenza di Milano

Il nuovo centro assistenza aperto a Milano sarà il fiore all'occhiello per la compagnia nel continente europeo. Infatti, il Huawei Customer Service Center è il primo in Europa nel suo genere e nelle parole di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei CBG è chiara la soddisfazione per questo traguardo:” Da sempre l’Italia ricopre un ruolo strategico per Huawei e siamo orgogliosi che, anche in questa occasione, sia scelta come primo Paese in Europa per ospitare innovazioni e soluzioni in anteprima. Oggi apriamo le porte del primo Customer Service Center Europeo che offre un nuovo modo di vivere l’esperienza post vendita. Garantire a tutti coloro che ci scelgono un’esperienza end-to-end sempre premium è uno degli obiettivi che ci siamo preposti e perseguiamo ogni giorno“. Di seguito, tutti i servizi offerti nel nuovo Customer Service Center.

Riparazione rapida e trasparente

Huawei punta alla trasparenza per i suoi utenti: sarà infatti possibile osservare tutto il processo di riparazione dei dispositivi grazie al nuovo concept Open Lab, in cui il laboratorio sarà ben visibile dal pubblico.

Consulenza One-to-One

Tutti gli utenti che si recheranno presso il Huawei Customer Service Center potranno accedere al servizio di consulenza gratuito One-to-One. In questa consulenza personalizzata, tecnici ed esperti del brand è a totale disposizione dei consumatori, soprattutto per introdurli ai vantaggi offerti dai Huawei Media Services e gli altri servizi proprietari della compagnia.

Huawei Customer Service Center – Formazione e Workshop

Una delle feature più interessanti sarà sicuramente quella dei workshop in cui gli utenti verranno coinvolti in corsi atti a presentare la potenza dei dispositivi Huawei e dei suoi servizi. Inoltre, nel Huawei Customer Service Center si potrà accedere ad un area relax, oltre a promozioni ed iniziative speciali dedicate.

Il nuovo centro assistenza del brand sarà locato a Milano, in via Francesco Londonio, 20/A e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu