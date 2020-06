Huawei ed Apple guidano le vendite di top di gamma nel mondo

Il Q1 2020 si è rivelato uno dei periodi più instabili e penalizzanti per il mercato degli smartphone, specialmente per i top di gamma. Le problematiche socio/economiche derivanti dal Coronavirus si sono ripercosse ovunque, specialmente in Cina dove la crisi virale è scoppiata prima che in occidente. Questa storia viene raccontata anche dai dati di vendita pubblicati da Counterpoint Research. Molte fasce di prezzo sono calate rispetto al Q1 2019, in favore di modelli meno costosi. Le quote di mercato sono state ripartite fra pochi produttori, in particolar modo Apple, con Huawei che segue con un certo di tacco.

Nella top 5 delle vendite, 4 top di gamma sono Apple, l'altro è di Huawei

Confrontando le vendite dei top di gamma fra Q1 2019 e Q1 2020, viene evidenziato un forte calo delle fasce più premium. Il calo annuale del -41% è avvenuto sia per i dispositivi sopra i 1000$ che per quelli fra 800/999$. Il calo c'è stato anche per la fascia dei 400/599$, per quanto in maniera meno significativa. A beneficiare da queste decrescite è stata la fascia dei 600/799$ che è riuscita a salire del +47%.

Sempre dai dati di Counterpoint Research viene fuori una top 5 molto interessante, contenente i top di gamma più venduti al mondo. La storia che ne fuoriesce è la solita che abbiamo da praticamente sempre: i prodotti Apple continuano ad essere preferiti rispetto alla concorrenza. Le prime quattro posizioni sono di dominio di Cupertino, fra iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max ed il più economico XR.

L'unica eccezione è rappresentata da Huawei Mate 30 Pro 5G, modello che viene venduto praticamente soltanto in Asia. Questo ci fa capire la magnitudo dei risultati commerciali di Huawei in Cina rispetto al resto del mondo. Nel mentre le vendite calavano in occidente, in madrepatria otteneva vendite record, finendo per essere l'unica azienda in positivo.

Se invece si allarga la prospettiva al resto del mondo, ecco che le analisi geografiche ci mostrano realtà ben diverse fra loro. Se in USA figurano brand come Google ed LG, in Europa vanno forte Xiaomi e OnePlus. In Africa e Medio Oriente compare anche ZTE, mentre in Cina OPPO e Vivo sono fra le aziende più performanti.

