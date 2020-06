Lo store Huawei AppGallery continua a crescere giorno dopo giorno, con oltre 420 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo (di cui 26 milioni in Europa). Da oggi gli utenti in possesso di un dispositivo HMS potranno scaricare l'app UBI Banca, disponibile al download direttamente tramite AppGallery.

L'app UBI Banca sbarca sullo store AppGallery di Huawei

Dopo HYPE, EasyPol e Satispay arriva l'ennesima aggiunta per AppGallery, lo store proprietario di Huawei: si tratta dell'app di UBI Banca, disponibile per il download su tutti i dispositivi equipaggiati con i Huawei Mobile Services. Tra questi, ricordiamo, la serie P40, Mate Xs, Mate 30 Pro e gli ultimi Y5P e Y6P.

UBI Banca arricchisce l'esperienza mobile bancaria possibile su tutti i device HMS, per garantire la comodità e la semplicità di gestire diverse operazioni anche da smartphone. L'app permette a tutti gli utenti di avere sempre a portata di mano i servizi digitali di UBI Banca e di utilizzarli in modo semplice e intuitivo. Tramite l'app ufficiale disponibile su Huawei AppGallery è infatti possibile consultare i rapporti, fare bonifici, ricaricare le carte prepagate e pagare i bollettini postali fotografando il codice a barre, tutto comodamente dal proprio smartphone dispositivo del brand cinese.

Per utilizzare tutti i servizi di cui sopra basterà scaricare l'applicazione ed impostare la modalità di accesso preferita (con la password, l'impronta digitale o tramite il riconoscimento del viso). Se state visualizzando l'articolo dal vostro smartphone, in basso trovate il link al download, direttamente da mobile.

UBI Banca Android | Download

