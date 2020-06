Huawei compra pagine intere di giornali in UK per spiegare la sicurezza del 5G

Huawei sulla connessione 5G ci crede in modo importante, in realtà è come se stesse puntano quasi tutto su di essa. Proprio per questo, visti i recenti problemi sorti nel Regno Unito sulle installazioni 5G e molto probabilmente anche in merito alla volontà dei britannici di fare a meno del colosso cinese per quanto riguarda la nuova tecnologia di connessione, ha deciso di provare a fare chiarezza. Come? Comprando intere pagine di quotidiani britannici in modo da arrivare a tutti.

Huawei: pagine intere di quotidiani per spiegare la sicurezza del 5G al Regno Unito

La mossa di Huawei potrebbe rivelarsi tanto importante quanto d'effetto. Andare ad operare in questo modo è sicuramente particolare, ma di certo fa impatto sociale. Questo perché nel Regno Unito i quotidiani cartacei sono ancora uno dei mezzi di comunicazione più apprezzati. Quindi Huawei ha deciso di uscire dal digitale per avvicinarsi ad un pubblico più…analogico. Il fatto che poi abbia comprato intere pagine di quotidiani di grosso spessore come il Guardian, il Daily Telegraph, il Times, il Mirror, il Sun ed il Daily Mail fa capire che sul 5G e la sua importanza fa sul serio, e vuole spiegarlo ai cittadini britannici.

Ecco quanto comunicato da Huawei nell'advertisiment “ll nostro impegno per te”: “Per circa 20 anni, abbiamo fornito reti 3G e 4G per mobile e compagnie di comunicazione a banda larga in Gran Bretagna, ma al momento alcune persone mettono in dubbio il nostro ruolo nell'aiutare il Regno Unito a guidare l'implementazione del 5G. Huawei continuerà quindi a fornire ai tuoi operatori di rete le migliori attrezzature in modo da poter condividere foto e guardare film in streaming“.

Ovviamente, Huawei non termina qui la propria campagna di rassicurazione sul 5G, infatti andrà a coprire pubblicazioni commerciali, piattaforme digitali e newsletter.

