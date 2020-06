Il Timex Metropolitan si fa smart grazie a Huami: arrivano due nuovi modelli

Gli indossabili stanno diventando sempre più una scelta apprezzata da tanti utenti e Huami è una garanzia in questo. Grazie alla sua gamma Amazfit, il brand è cresciuto moltissimo nell'ultimo anno. Ora però, sembra voglia puntare ad una fascia più esigente di mercato, quindi è tornata a stringere una partnership (dopo quella del 2018) con il produttore di orologi Timex, con cui ha prodotto una versione smart dell'iconico Metropolitan, o meglio due.

Metropolitan R e S: Huami e Timex insieme per due smartwatch pieni di stile

Timex, sebbene brand storico di orologi, si è recentemente interessata agli smartwatch proprio per poter portare l'iconico stile del suo brand in prodotti diventati di uso quotidiano. Ecco perché, grazie Huami (che nel 2018 ha incentivato l'ingresso di Timex in questo settore), lancerà nei prossimi giorni due nuovi smartwatch: Metropolitan R e S.

Il primo (Metropolitan R) è più un Timex che un Huami, grazie alla sua cassa tonda, che ricorda effettivamente il Metropolitan analogico. Il Metropolitan S è molto più simile ad Amazfit GTS, con la cassa quadrata. Entrambi equipaggiati con un display AMOLED, dovrebbero garantire un'autonomia di ben due settimane.

Ovviamente, a muovere il tutto è un cuore Huami, che porterà un'interfaccia sviluppata anche per i propri Amazfit, quindi sprovvisto di Wear OS. Non mancano resistenza all'acqua, activity tracker 24/7, monitoraggio del sonno. Insomma, un vero e proprio smartwatch, restando però nello stile che contraddistingue Timex.

Timex Metropolitan R e S in collaborazione con Huami saranno disponibili al momento nei soli Stati Uniti e Canada presso il sito ufficiale del produttore di orologi ad un prezzo di 179 dollari.

