Huami annuncia il chipset Huangshan No.2 e le novità AI per fitness e salute

Quest'oggi, 15 giugno, Huami ha tenuto la sua prima conferenza incentrata sul tema dello sviluppo dell'intelligenza artificiale (AI to Decode Future), un'occasione perfetta per una serie di annunci in merito ai piani futuri del brand, con tanto di debutto del nuovo chipset proprietario Huangshan No.2, della seconda generazione di sensoristica PPG (BioTracker 2) e di tante migliorie per gli algoritmi AI dedicati alla raccolta dei dati e non solo.

Huami lancia il nuovo chipset Huangshan No.2

Il CEO e fondatore di Huami – Huang Wang – ha annunciato la fondazione del China Intelligent Research Institute, con lo scopo di migliorare e premere sull'acceleratore in merito allo sviluppo di tecnologie AI votate al fitness e alla salute. Il presidente dell'istituto è Wang Kongqiao, VP di Huami Technology mentre allo stato attuale sono presenti tre laboratori, tra cui uno dedicato allo sviluppo di dispositivi smart da polso.

Ovviamente, come anticipato in apertura, l'azienda ha ufficializzato anche il nuovo chipset Huangshan No.2. Proprio come la prima generazione si tratta di una soluzione AI dedicata agli indossabili, basata su RISC-V e dotata di una NPU ridisegnata. Anche in questo caso si punta forte sulle prestazioni e sul consumo energetico ridotto; presente all'appello il co-processore C2 ed il supporto Always-On per raccogliere i dati utilizzando il chipset a bassissima potenza (in modo da non andare ad impattare sulla batteria). A proposito di efficienza energetica, pare che Huangshan No.2 sia in grado di offrire un consumo ridotto del 50%, ma ovviamente bisognerà toccare con mano prima di entusiasmarci.

La produzione comincerà nel corso dell'anno mentre il debutto sui primi indossabili avverrà a partire dalla prima metà del 2021.

Tutte le novità AI annunciate dal brand

Le novità per Huami non si esauriscono al nuovo chipset. Nel 2019 la compagnia cinese ha lanciato il motore AI RealBeats, il quale permette l'identificazione automatica delle aritmie utilizzando i dati integrati di rilevamento PPG e ECG. Quest'anno l'azienda fa il bis con la seconda generazione – RealBeats 2, appunto – una delle soluzioni più avanzate al mondo, secondo quanto riportato durante l'evento. Oltre a migliorare performance e riconoscimento della prima generazione, Huami ha affinato anche il modello big data, in modo da rendere l'AI ancora più “allenata” nel riconoscimento della tachicardia.

Novità anche per il monitoraggio SpO2 con il nuovo motore AI proprietario OxygenBeats; questa novità dovrebbe debuttare a bordo dei nuovi dispositivi smart in arrivo nel corso del Q3 2020. Le migliorie del brand continuano anche con SomnusCare – motore AI con algoritmi avanzati dedicati al monitoraggio del sonno – e le novità fitness ExerSense e huami-PAI; il primo punta ad offrire modalità sportive basate sul riconoscimento AI, sfruttando i dati della sensoristica (al momento è in grado di riconoscere fino a 19 sport differenti).

