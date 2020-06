Quando si legge di Huami, e ovviamente di Amazfit, è facile incappare in buoni risultati di vendite grazie all'affidabilità dei propri prodotti wearable. Il brand cinese infatti, si è assestato nella Top 5 globale dei maggiori produttori di orologi sia per volume di spedizioni che per quota di mercato (Market Share).

Huami: nel Q1 nella Top 5 per volume di orologi spediti e Market Share

Il successo nel primo trimestre del 2020 (o Q1) è indicativo su quanto l'azienda stia investendo nei mercati più esigenti, come quello italiano, spagnolo, indiano ed indonesiano. Proprio nel nostro paese, Huami nel Q1 si è ritagliato ben il 38% di Market Share, ma è in Indonesia che la quota di mercato è imponente, dominando con il 58%. Proprio questi risultati non solo hanno portato una crescita su base annuale dell'80.2%, ma anche all'entrata del brand nella Top 5 dei produttori di orologi mondiale.

La pandemia comunque pare non aver fermato la crescita di Huami, che ha fatto registrare un fatturato di 1088.5 milioni di RMB (circa 136.6 milioni di euro), portando un incremento del 36.1% rispetto al Q1 2019. Il totale delle unità spedite infatti è di ben 7.6 milioni, che supera in maniera importante i 5.6 milioni dello stesso periodo nel 2019.

