Honor continua il suo completamento della line up 2020 e dopo aver lanciato i medio gamma X10 e Play 4/4 Pro, si appresta a presentare un nuovo smartphone con processore top. Infatti, su TENAA è stato avvistato un nuovo device quad camera e Kirin 985, che si tratti di X10 Pro?

Honor X10 Pro potrebbe montare il Kirin 985? Il TENAA lo suggerisce

Il modello comparso sul portale di certificazione per i dispositivi elettronici TENAA rivela una forma molto simile proprio ad Honor X10, ma la scheda tecnica del prodotto è sicuramente più interessante e quindi potrebbe essere proprio X10 Pro. La prima cosa che salta all'occhio per la scheda tecnica, è il SoC Kirin 985 con una frequenza da 2.58 GHz. In più, i tagli di memoria saranno da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Il modulo batteria sarà da 3900 mAh, mentre il display sarà un OLED da 6.53″ Full HD+ totalmente privo di fotocamera anteriore, che suggerisce quindi una soluzione pop-up.

Parlando sempre della fotocamera, su TENAA risulta che il presunto Honor X10 Pro è equipaggiato con un modulo quad camera con sensore principale da 40 MP, da un sensore periscopico da 32 MP, e altre due camere da 8 MP, presumibilmente grandangolare e macro. Tornando alla selfie camera, potrebbe essere confermata quella da 16 MP di Honor X10, ma non ci sono indicazioni precise in merito.

Non sappiamo se effettivamente questo modello sia proprio Honor X10 Pro, ma la scheda tecnica ed il design suggeriscono fortemente possa trattarsi di lui, anche perché il display non è così grande da suggerire che possa trattarsi dell'X10 Max preannunciato da George Zhao.

