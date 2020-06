Honor X10 Max: il colosso 5G da 7″ si mostra nella prima immagine

Nonostante gli smartphone colossali rappresentano dei modelli dedicati ad una nicchia di utenti, la compagnia cinese ha già lanciato vari dispositivi di questo genere (come 8X Max), promettendo che ne sarebbero arrivati anche altri. Insomma, la compagnia di George Zhao non molla la presa e proprio di recente ha confermato l'arrivo di Honor X10 Max, equipaggiato con un pannello da oltre 7″ di diagonale.

Honor X10 Max nella prima immagine, con un display colossale e tutto schermo

L'immagine che vedete in alto mostra alcuni bozzetti dedicati alla serie X10, con un dispositivo dotato di un pannello tutto schermo da 7.2″ con un selfie camera pop-up. Il modello base è stato lanciato a maggio in Cina, con un display “contenuto”, da 6.63″. Ovviamente la parte superiore presenta una fotocamera retrattile, lasciando pregustare grandi cose per il futuro della famiglia. Infatti, uno scatto dal vivo pubblicato sui social cinesi mostra una presunta immagine promozionale dedicata ad Honor X10 Max.

Questa fa riferimento ad uno smartphone dal display di oltre 7″, un dispositivo dall'anima votata al 5G. Inoltre ci viene mostrata la parte frontale del device, lasciando intravedere un pannello privo di notch o fori, segno che avremo una pop-up camera montata lungo il bordo superiore. In aggiunta il poster parla chiaro: si tratterà dell'unico modello 5G dotato di un pannello di queste dimensioni. Sarà davvero così oppure qualche altro produttore seguirà a ruota Honor?

Restiamo in attesa di ulteriori novità su Honor X10 Max, specialmente per quanto riguarda il resto delle specifiche. Nel frattempo il modello X10 Pro sembra essere stato certificato dal TENAA con tanti dettagli su design e scheda tecnica (li trovate qui).

