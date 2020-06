Honor X10 verrà ricordato in questi mesi come il primo smartphone 5G a basso costo (anche se i modelli che monteranno il nuovo Snapdragon 690 potrebbero spodestarlo). Da poche ore però, è disponibile il primo aggiornamento dalla sua uscita in Cina, che porta una feature non indifferente come il Multi Window, oltre ad importanti ottimizzazioni per camera, audio e display e le patch di sicurezza di maggio 2020.

Honor X10: arriva il Multi Window nel primo aggiornamento

Andando a leggere il changelog della build Magic UI version 3.1.1.131 del primo aggiornamento per Honor X10, troviamo subito la feature più interessante: infatti, arriva il Multi Window Split-screen, che permette di gestire due applicazioni insieme, grazie alle finestre fluttuanti. Non mancano inoltre importanti ottimizzazioni come gli effetti e la qualità della fotocamera ed anche la risoluzione di un problema nel flashback nei video.

Inoltre, ottimizzata la riproduzione audio in alcune situazioni al fine di migliorare l'esperienza d'ascolto. Anche il touch del display riceve un'ottimizzazione. Infine, arrivano le patch di sicurezza Android di maggio 2020, che risolvono 2 criticità gravi, 22 di alto livello e 2 medie nella scala CVE.

Il roll out dell'aggiornamento è partito ovviamente nella sola Cina, dato che purtroppo non esiste ad oggi alcuna indicazione sulla commercializzazione di Honor X10 in Occidente.

