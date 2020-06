Honor VIP Day: offerte su notebook, smartphone, cuffie e non solo, con sconti fino al 60%

Nell'ultimo periodo si è parlato tanto della casa cinese, tra il debutto del suo nuovo smartphone colosso e i primi dettagli in merito al modello 30 Lite, il piccolo della famiglia di flagship di quest'anno. Nel frattempo non mancano novità anche per quanto riguarda il nostro paese, grazie al lancio degli Honor VIP Day, l'occasione perfetta acquistare un notebook, uno smarphone o uno dei tanti prodotti del brand grazie alle offerte estive e gli sconti fino al 60%.

Honor VIP Day: pioggia di offerte sullo store HiHonor, fino al 30 giugno

L'iniziativa promozionale di HiHonor – store ufficiale della compagnia – durerà fino al 30 giugno, quindi avete un bel po' di giorni per approfittarne. Accedendo alla pagina dedicata, vi troverete di fronte tutta una serie di offerte su notebook, smartphone e accessori Honor, anche in bundle. Un esempio? Il pacchetto che comprende Honor MagicBook 14 con la cover MagicBook Sleeve a 599.90€ (invece di 669.80€).

Come non citare il top di gamma 20 Pro, con tanto di cover protettiva, in sconto a 399.90€? Ciliegina sulla torta, su una serie di prodotti (tra cui anche quest'ultimo) sarà possibile applicare dei Coupon dedicati, in modo da avere un ulteriore risparmio. Di seguito l'elenco dei codici disponibili.

ACPS20OFFH20 : 20€ di sconto per Honor 20 ACPS30OFF20PRO : 30€ di sconto per Honor 20 Pro ACPS30OFFSPORTPRO : 30€ di sconto per gli auricolari Honor Sport Pro ACPS10OFF10LITE : 10€ di sconto per Honor 10 Lite ACPS20OFF9XPRO : 20€ di sconto per Honor 9X Pro



La carrellata di offerte degli Honor VIP Day continua alla pagina dedicata, disponibile tramite il link in basso. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo ancora una volta che l'iniziativa giungerà al termine il 30 giugno.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEGLI SCONTI DI HIHONOR

