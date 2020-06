Honor View 20 è uno dei prodotti meglio riusciti del brand ed a quasi due anni dalla sua uscita, riceve con un'ottima regolarità update alle patch di sicurezza. Infatti, è da poche ore in roll out l'aggiornamento alle patch Android di giugno 2020, sempre in attesa della Magic UI 3.1.

Honor View 20: l'aggiornamento 10.0.0.205 porta le patch di sicurezza di giugno 2020

Changelog molto essenziale quello dell'aggiornamento con numero build 10.0.0.205 per Honor View 20, dato che sono state aggiornate semplicemente le patch di sicurezza Android per il mese di giugno, quindi l'ultimissima release. In più, come spesso accade in questo tipo di update, sono state risolte le varie criticità di sistema, nello specifico 2 gravi e 12 di alto livello della scala CVE. Nessuna criticità di livello medio invece riscontrata. Il peso dell'aggiornamento è da 130 MB.

L'aggiornamento è in roll out in queste ore ed arriverà per tutti gli Honor View 20 nei prossimi giorni, come da prassi per questo tipo di operazioni. La speranza è che sia il preludio all'arrivo della Magic UI 3.1, promessa già nella roadmap ufficiale.

