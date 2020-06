Honor View 10 si aggiorna: EMUI 10 e Android 10 Italia

All'interno della roadmap ufficiale abbiamo scoperto che Honor View 10 fa parte dei modelli che avrebbero ricevuto Android 10. E così è stato, grazie all'ultimo aggiornamento della EMUI 10, la penultima versione della UI ricevuta nei mesi scorsi. Il top di gamma di scorsa generazione sta ricevendo l'update anche in Italia, per la contentezza dei possessori nostrani.

L'aggiornamento con EMUI 10 e Android 10 arriva anche in Italia

L'aggiornamento che porta Android 10 su Honor View 10 contiene la build EMUI 10.0.0.177 (C432E4R1P4) ed ha un peso di 4.41 GB. Così facendo, si conclude ufficialmente la fase di beta testing avviato in Italia a fine dello scorso anno. Honor View 10 va così ad affiancarsi ad Honor 9X e Honor 10, recentemente aggiornatisi all'ultimo firmware di Google. Nato con Android 8 Oreo e aggiornatosi in precedenza ad Android 9 Pie, questo rappresenta al 99,99% l'ultimo major update che arriverà sullo smartphone. Speriamo che vada meglio rispetto a quanto accaduto ad Honor 20 e View 20, per il quale fu momentaneamente sospeso il roll-out causa problemi tecnici.

