Honor è un brand molto attivo in questa fase dell'anno e pare voglia espandersi sempre più sul mercato nei prossimi mesi. Se l'arrivo di smartphone 5G dal prezzo contenuto come Honor X10, Play 4 (e 4 Pro) e l'imminente 30 Lite hanno tracciato una chiara via sul modus operandi del brand, manca ancora il tassello finale iconico: Honor V40.

Honor V40: i rumor suggeriscono l'arrivo nella seconda metà del 2020 insieme ad altri device

Proprio del prossimo top gamma si è iniziato a parlare in Cina, dove il noto leaker di Weibo Changan Digital Jun ha rivelato proprio che l'uscita del Honor V40 è prevista per la seconda metà del 2020. Ma il “flagship” del brand cinese non è l'unico in arrivo nell'H2 di quest'anno. Oltre infatti al già citato successore del V30, è nei piani di Honor l'arrivo di nuovi device nella fascia di prezzo low budget della serie C ed i.

Changan però si lascia scappare un altro dettaglio nel suo post, alludendo al fatto che Honor abbia in serbo qualcosa di totalmente nuovo per la storia del marchio. Non sappiamo se l'allusione è riferita al ritorno di un phablet o se c'è un riferimento all'innovativo Honor Magic 3, ma è chiaro che non ci lascerà a bocca asciutta o insoddisfatti.

Tornando agli smartphone V40 e quelli della serie C ed i, il leak lascia solo un periodo indicativo di uscita ma non cita nulla di un eventuale prezzo o specifiche tecniche. Non ci resta quindi che attendere le prossime settimane per conoscere nuovi dettagli in merito.

