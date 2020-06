Honor TWS EarBuds X1 sono le nuove cuffie pronte sfidare le AirPods Pro

Nel corso dell'evento Smart Life – tenutosi a maggio – il produttore cinese ha annunciato vari prodotti del suo ecosistema. Tra questi anche le nuove cuffie Honor TWS EarBuds X1, facenti parte della gamma Choice: si tratta di una serie di accessori smart che andranno a completare a tutto tondo l'ecosistema del colosso. I nuovi auricolari del brand sono una soluzione economica e completa, già disponibile all'acquisto alle nostre latitudini.

Honor TWS EarBuds X1: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove cuffie TWS del brand cinese

Design e caratteristiche

Le cuffie Honor TWS EarBuds X1, come il nome lascia intendere, sono una soluzione true wireless dal design abbastanza canonico ed una vestibilità in-ear. Per quanto riguarda lo stile, impossibile non farsi venire in mente le cuffie TWS di Cupertino, ma ovviamente si tratta di un trend ormai consolidato. Secondo quanto riportato dalla stessa compagnia, le nuove cuffie puntano forte sull'autonomia e mirano ad offrire fino a 6 ore di riproduzione musica (che salgono a 24 tenendo conto anche dei cicli di ricarica con il case).

In termini di qualità del suono, le nuove cuffie TWS di Honor integrano una driver dinamico con diaframma da 7 mm e presentano il supporto ai codec SBC e AAC. Dotate di connettività Bluetooth 5.0, Honor TWS EarBuds sono una soluzione pensata anche per gli appassionati di mobile gaming grazie alla latenza ridotta. Immancabile la tecnologia di riduzione del rumore con doppio microfono, così come i controlli touch.

Honor TWS EarBuds X1 – Prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie sono disponibili all'acquisto in patria (al momento in pre-order) ad un prezzo di 149 yuan, una cifra di certo conveniente. Niente paura perché se siete interessati alle Honor TWS EarBuds X1 sappiate che potrete trovarle anche su AliExpress al prezzo di 34€, con spedizione direttamente dall'Europa. Se poi preferite Amazon, in basso trovate il link all'acquisto dalla piattaforma di e-commerce, ovviamente con spedizione Prime.

