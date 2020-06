Honor Play 4e svelato, fra immagini e specifiche

Ad inizio giugno sono stati presentati ufficialmente Honor Play 4 e 4 Pro, smartphone peculiari per l'integrazione di un termometro IR. La famiglia di dispositivi si compone di più modelli, come i precedente Play 4T e 4T Pro, altrettanto “atipici” per l'integrazione di chipset Kirin prodotti per la prima volta da SMIC. Ma non finisce qua: sarà aggiunto anche Honor Play 4e, nuovo modello che dovrebbe porsi come la variante ulteriormente low-cost.

LEGGI ANCHE:

Honor Magic 3: questi i brevetti del futuristico concept phone?

Ci sarà anche Honor Play 4e, con tanto di immagini ufficiali e scheda tecnica

Dell'esistenza di Honor Play 4e ha parlato la stessa azienda, pubblicando quello che è il suo primo poster promozionale. Un teaser che ne svela non soltanto le fattezze, ma anche alcune delle specifiche tecniche chiave.

Nell'immagine vediamo come Honor Play 4e sarà in realtà più “pregiato” della serie 4T, sfoggiando un display forato, più al passo coi tempi rispetto al notch a goccia. Il foro è singolo, come il modello base di Play 4, ed è ricavato dal display da 6.39″. Sul retro non vediamo nessun sensore ID: dovremmo ritrovarlo lateralmente, subito sotto al bilancere del volume. Sul retro vediamo invece la tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 MP.

La scheda tecnica sarà guidata dal Kirin 710A, lo stesso SoC made in SMIC che ritroviamo sulla serie 4T, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, così come da 4.000 mAh di batteria. Questa variante dovrebbe avere un prezzo di 999 yuan, circa 125€.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu