Dopo le conferme da parte dell'azienda e dal TENAA, i nuovi modelli targati Honor sono diventati ancora più interessanti a causa della presenza di un termometro integrato, una soluzione atipica ma decisamente in linea con il periodo attuale. Volete sapere tutto su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di Honor Play 4 e Play 4 Pro? Allora continuate a leggere!

Honor Play 4 e Play 4 Pro ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Inizialmente confuso con un sensore LiDAR, in realtà è stata la stessa compagnia cinese ha confermare l'identità del modulo presente sulla cover posteriore. Il modello Pro è equipaggiato con un sensore per la misurazione della temperatura corporea, una funzionalità che si sposa alla perfezione con i tempi attuali. Honor Play 4 arriva con un design caratterizzato da un pannello tutto schermo con un singolo foro ed una Quad Camera posteriore con un sensore da 64 MP, grandangolo e macro. Sotto la scocca trova spazio il SoC Dimensity 800 5G.

Cosa cambia con il modello Pro

Il modello Honor Play 4 Pro alza il tiro con il chipset proprietario Kirin 990 5G. Le fotocamere principali scendono a due ma stavolta abbiamo un sensore RYYB Sony IMX600 da 40 MP, accompagnato da un teleobiettivo con Zoom 3X (digitale 30X) e stabilizzazione OIS. A questo giro abbiamo un doppio foro nel display, per sensori da 32 e 8 MP (con grandangolo).

Entrambi i dispositivi sono raffreddati da un sistema con camera di vapore (VC, Vapor Chamber) mentre il fratello maggiore Pro è presente anche nella già citata versione con termometro IR integrato. Quest'ultimo è in grado di misurare la temperatura del corpo (o di un oggetto) compresa tra i -20 e i 100°C.

Honor Play 4 – Scheda tecnica

dimensioni di 170 x 78.5 x 8.9 mm per un peso di 213 grammi;

per un peso di 213 grammi; display LCD da 6.81″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9;

da (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9; processore octa-core MediaTek Dimensity 800 ;

; GPU ARM Mali-G57 MC4;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte digitali laterale;

Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con apertura f/1.89-2.2-2.2-2.4, grandangolo, macro e flash LED;

con apertura f/1.89-2.2-2.2-2.4, grandangolo, macro e flash LED; Selfie Camera da 16 MP ;

; batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 22.5W;

con ricarica rapida da 22.5W; Dual SIM, 5G Dual Mode (SA/NSA), Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/Beidou, USB Type-C, mini-jack cuffie;

Dual Mode (SA/NSA), Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/Beidou, USB Type-C, mini-jack cuffie; sistema operativo Android 10 tramite interfaccia EMUI 10.1.

Honor Play 4 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 170 x 78.5 x 8.9 mm per un peso di 213 grammi;

per un peso di 213 grammi; display LCD da 6.57″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9;

da (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9; processore octa-core HiSilicon Kirin 990 5G ;

; GPU ARM Mali-G76 MP16;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1;

di storage UFS 2.1; lettore d'impronte digitali laterale;

Dual Camera da 40 + 8 MP con apertura f/1.8, sensore Sony IMX600 RYYB, teleobiettivo con OIS (zoom ottico 3X, digitale 30X) e flash LED;

con apertura f/1.8, sensore Sony IMX600 RYYB, teleobiettivo con OIS (zoom ottico 3X, digitale 30X) e flash LED; Selfie Camera da 32 + 8 MP con grandangolo FOV 105°;

con grandangolo FOV 105°; batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 40W ;

con ricarica rapida da ; Dual SIM, 5G Dual Mode (SA/NSA), Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/Beidou, USB Type-C, mini-jack cuffie, NFC;

Dual Mode (SA/NSA), Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/Beidou, USB Type-C, mini-jack cuffie, NFC; sistema operativo Android 10 tramite interfaccia EMUI 10.1.

Honor Play 4 e Play 4 Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Honor Play 4 parte da 1799 yuan (225€) per la versione da 6/128 GB; si sale a 1999 yuan (250€) per il modello da 8/128 GB. Al momento il device è in preorder – in Cina – mentre le vendite vere e proprie partiranno il 12 giugno.

Il prezzo di Honor Play 4 Pro è di 2899 yuan, circa 363€ al cambio attuale, nella sola versione da 8/128 GB. Abbiamo poi il modello con termometro IR, in questo caso a 2999 yuan (376€). A differenza del fratello minore, le vendite partiranno in patria già dal 9 giugno.

