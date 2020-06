Honor potrebbe riportare in auge il mondo dei phablet

La categoria dei phablet potrebbe riapparire e potrebbe farlo grazie al lavoro di Honor. Se fino a qualche anno fa non era raro utilizzare questa terminologia per indicare un certo tipo di telefoni, ad oggi è pressoché scomparsa. Questo per “colpa” di Xiaomi e del suo Mi MIX, il quale ha dato via alla cosiddetta corsa al full screen. Ciò ha portato pressoché tutti i produttori ad omologarsi, creando smartphone mai sotto i 6″, una diagonale che in passato era esclusiva proprio dei phablet. Ma in un mondo in cui tutti i telefoni (o quasi) sono così, che senso ha mantenere questa distinzione?

I phablet potrebbero tornare grazie ad Honor: serie Note o Max?

Tutto è partito il 13 giugno, quando Honor ha annunciato ufficialmente il prezzo Honor ViewPad V6 in Cina. In coda all'evento, il presidente George Zhao ha parlato del futuro dell'azienda ai giornalistici presenti. Secondo quanto dichiarato, nel 2020 di Honor c'è in vista un nuovo smartphone dal grande schermo. I dettagli, però, finiscono qua, lasciando tutto lo spazio ai rumors che ne conseguono.

Da qui ci riallacciamo alle dichiarazioni sempre di George Zhao rilasciate nell'estate 2019. Alle richieste da parte del pubblico, egli rispose che in futuro ci sarebbero stati nuovi modelli delle serie Honor Max ed Honor Note. Gli ultimi esponenti di queste famiglie di dispositivi sono arrivati entrambi nel 2018, quando ancora la linea di demarcazione fra smartphone e phablet non era così scomparsa.

Allora c'erano Honor Note 10 ed i suoi 6.95″, per non parlare di Honor 8X Max da ben 7.12″. Se si considera anche Huawei allora non possiamo non citare Huawei Mate 20 X, arrivato nel 2019 a toccare quota 7.2″. Sebbene in Cina siano storicamente molto apprezzati, i phablet di anni fa si aggiravano su quota 6″, mentre una diagonale sopra i 7″ riguarda una nicchia più contenuta. Questo non significa, però, che non ci sia spazio per essi, soltanto non possiamo più aspettarci nuovi modelli con cadenza annuali. La loro uscita si farà sempre più rarefatta, anche se nel futuro più remoto i pieghevoli faranno venir meno questa esigenza.

