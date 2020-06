Honor: tante nuove feature nell’aggiornamento per MagicWatch 2 e Magic Earbuds

L'ecosistema Honor è sicuramente uno dei più interessanti sul mercato, partendo dagli smartphone per finire a prodotti come smartwatch ed auricolari total wireless. Esempi lampanti sono Honor MagicWatch 2 (di cui potete vedere il confronto con i cugini di Huawei) e Magic Earbuds, che alle già molte feature ne aggiungono di nuove nell'ultimo aggiornamento via OTA.

Honor MagicWatch 2 e Magic Earbuds, l'aggiornamento via OTA porta tante novità

An #HONORMagicWatch2 on your wrist is like flippers on a swimmers feet. Keep track of your movements with its 85 new modes. Feeling adventurous? Try all 100. Just update your Huawei Health App and you’re set. pic.twitter.com/5YQsfrO6De — HONOR (@Honorglobal) June 23, 2020

Partendo dal MagicWatch 2, il nuovo update implementa ben 85 nuovi tipi di attività sportivi che vanno a coprire sei categorie: sport estremi, tempo libero, fitness, sport invernali, acquatici ed attività con la palla. Si può svariare infatti dalla street dance al parkour, dall'arrampicata allo yoga, dal balletto alla boxe. Questo quindi permette di poter avere accesso a 100 attività totali, rendendolo tra i dispositivi più completi del settore. In questo modo, MagicWatch 2 monitora un totale di 194 tipi di dati, che possono essere condivisi sui social tramite un solo click.

Be more aware of your surrounding while still enjoying music, update #HONORMagicEarbuds via OTA, then the only thing you need to do is pressing and holding on. pic.twitter.com/IKVcecmB5r — HONOR (@Honorglobal) June 22, 2020

Se invece passiamo auricolari total wireless Honor Magic Earbuds, l'update via OTA dona al prodotto la funzione “consapevolezza“, in modo da permettere all'utente di rimanere sempre attento a ciò che lo circonda, semplicemente tenendo premuto su entrambe le cuffie.

Come menzionato, i due prodotti sono aggiornabili via OTA, quindi bisognerà scaricare l'update manualmente.

