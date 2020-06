Honor: arrivano gli accessori Limited Edition per MagicBook 14 e MagicWatch 2

Non è passato molto tempo da quando Honor ha presentato il suo primo notebook in Italia, MagicBook 14, che si è distinto soprattutto per il design. L'obiettivo del brand però, è amplificare la nuova scelta stilistica andando ad aggiungere al laptop una custodia realizzata da artisti moderni del calibro di Jacky Tsai e l'italiano Giovanni Ozzola. Ma non sarà solo il MagicBook 14 a ricevere accessori, anche MagicWatch 2 riceverà cinturini in Edizione Limitata in Italia (che vi abbiamo presentati qualche giorno fa).

Honor: ecco gli artisti coinvolti negli accessori Limited Edition per MagicBook 14 e MagicWatch 2

Andando nello specifico, degli artisti che hanno realizzato per Honor MagicBook 14 e MagicWatch 2 gli accessori in Edizione Limitata sono tre: i già citati Jacky Tsai e Giovanni Ozzola, oltre a Wang Dongling e Zhou Li. I tre artisti cinesi si sono ispirati fortemente alla tradizione cinese ma anche alla modernità, con Tsai che ha preso in prestito l'artigianato cinese, mentre Wang ha preso esempio dalla calligrafia storica, essendo riconosciuto come il più grande calligrafo cinese vivente. Infine, Zhou si immersa nella modernità minimale cinese. Quanto a Ozzola, la fotografia e la scultura la fanno da padroni nello stile scelto dall'artista italiano.

Le collezioni dedicate sono cinque e sono nell'ordine:

Cinturini MagicWatch 2: “The Floral Horse” (Jacky Tsai), “One Day” (Giovanni Ozzola), “Ficus” (Giovanni Ozzola), “Cheng Hao, Autumn Moon, Entangled Script” (Wang Dongling) e “The Peach Garden-Pink – Lines NO.3” (Zhou Li).

Custodie MagicBook 14: “The Floral Horse” (Jacky Tsai) e “Ficus” (Giovanni Ozzola).

Gli accessori saranno disponibili da oggi, 3 giugno 2020 fino al 10 giugno per la “ARTIST WEEK” in dotazione nei bundle che riguardano il nuovo notebook e lo smartwatch di Honor, che trovate sul sito ufficiale del brand (precisamente qui, nella sezione dedicata). Nel dettaglio:

Honor MagicBook 14: a 599,90 euro

Honor MagicWatch 2 (46 mm black version): da 179,90 euro a 159,90 euro

MagicWatch 2 (46 mm leather version): da 199,90 euro a 179,90 euro

MagicWatch 2 (42 mm black version): da 169,90 a 129,90 euro

MagicWatch 2 (42 mm gold version): da 199,90 a 179,90 euro

