Honor MagicBook da gaming arriverà quest’anno: parola di George Zhao

Honor, come anche Huawei, ha iniziato a puntare forte nel settore PC, più specificamente sui notebook. E dopo aver presentato due ottimi laptop come Honor MagicBook Pro 2020 ed il MagicBook 14 AMD (arrivato anche in Italia), è in procinto di lanciare sul mercato un notebook da gaming, come sostiene il Presidente del brand, George Zhao.

George Zhao: Honor MagicBook Pro AMD, notebook gaming ed altri prodotti in arrivo

Il Presidente di Honor, George Zhao, è uno che non parla mai per caso, ma anzi ha sempre idee molto chiare in merito ai prodotti del brand (anche per quanto riguarda il settore degli smartphone). Infatti, la stessa figura di spicco dell'azienda ha dichiarato che a seguito dei nuovi MagicBook arrivati lo scorso mese sono in programma un nuovo Honor MagicBook Pro con processore AMD e un notebook gaming, vera e propria sorpresa che potrebbe proiettare il brand all'interno di un settore inedito.

Non si conosce molto altro in merito a questo MagicBook da gaming, ma pare possa far parte di una lineup più ampia sempre per il settore dei videogame. Vedremo nelle prossime settimane cosa proporrà Honor, che si sta ponendo sempre più ad un pubblico esigente ma attento alle spese per i vari dispositivi.

