Si intensificano i rumors che vedrebbero Huawei essere la prima al mondo a portare la fotocamera sotto allo schermo al pubblico. A guidare lo sviluppo della next big thing nella telefonia ci sarà anche Visionox, azienda cinese che si sta contraddistinguendo per la produzione di schermi d'alta fascia. Non solo il display curvo di Mi Note 10, ma anche e soprattutto quello di dispositivi come Xiaomi Mi MIX Alpha e il fantomatico pieghevole Xiaomi.

Giorni addietro Visionox ha annunciato pubblicamente gli sviluppi sulla fotocamera sotto allo schermo, specificando come la componente hardware sia praticamente pronta. A questo punto la palla passa ai produttori: sarà loro il compito di sfruttare questi schermi, ma soprattutto sviluppare un software in grado di renderli utilizzabili nella vita di tutti i giorni.

Se gli smartphone pieghevoli sono effettivamente già acquistabili, lo stesso non si può dire per i telefoni con fotocamere del genere. Tolti i prototipi di OPPO e Vivo, al momento sembra ancora lontana una soluzione pronta per la commercializzazione. La stessa OPPO ha confermato che se ne riparlerà non prima del 2021 e lo stesso ha fatto Xiaomi. Al contrario, Huawei non si è esposta in merito e il perché potrebbe essere proprio perché starebbe preparando quello che sarà a tutti gli effetti il primo smartphone con fotocamera sotto allo schermo.

I nuovi risvolti sulla faccenda vedrebbero Huawei aver stretto un accordo di esclusiva con Visionox. Questo permetterebbe al produttore di tagliare un traguardo di tutto livello e che consentirebbe all'azienda di compensare il danno arrecatogli da parte degli USA. Ma contrariamente a quanto trapelato in precedenza, non sarebbe né Mate 40 né Mate S2 il primo dispositivo del genere. Secondo questi rumors sarebbe Honor Magic 3 il primo a potersi fregiare di questa novità.

