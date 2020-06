Honor Magic 3: questi i brevetti del futuristico concept phone?

Come affermato da Eric Schmidt, ex CEO di Google e attuale membro del Pentagono, Huawei è un problema per gli USA anche per la sua alta competitività tecnologia. Non è un caso se si vocifera che sarà la prima azienda lanciare uno smartphone con fotocamera sotto allo schermo. Nonostante OPPO e Vivo siano le prime ad averne realizzato dei prototipi, il primo prodotto sul mercato potrebbe essere Huawei. A dire il vero i rumors indicano che in realtà sarebbe di Honor Magic 3 l'esclusività, anziché di Huawei Mate 40 come trapelato in precedenza.

LEGGI ANCHE:

TSMC non è spaventata dal ban di Huawei: ecco perché

Honor Magic 3 con fotocamera sotto allo schermo: questi brevetti potrebbero confermarlo

Ma perché Huawei darebbe ad Honor l'onore (scusate il gioco di parole) di essere la prima a commercializzare la fotocamera sotto allo schermo? Trattandosi di una tecnologia completamente nuova, Huawei baratterebbe questo traguardo con il poterla testare su larga lasca. E se tutto va come dovrebbe andare, non tarderebbe ad implementarla anche sui propri top di gamma del 2021. Per innovazioni come queste Huawei è divenuto il primo brand più innovativo in Cina ed il sesto al mondo, secondo la classifica del Boston Consulting Group.

Seppur il ban USA continui a farsi insistente, Huawei non accenna a smettere di innovare, come dimostrano questi nuovi brevetti depositati presso il CNIPA. Il protagonista dei documenti potrebbe essere proprio Honor Magic 3 e la sua fotocamera sotto allo schermo, data l'assenza di una selfie camera sul frontale. Ma non solo: nelle immagini vediamo anche una sezione di display laterale.

Ce ne sono due varianti, una meno ed una più accentuata, finendo per curvare fino alla back cover. Questo elemento tecnico riprende i rumors sempre relativi a Huawei Mate 40, secondo cui il display Waterfall sarebbe ancora più curvo ed utile ai controlli touch. Come per la selfie cam sotto al display, anche questo elemento potrebbe prima debuttare su Honor Magic 3. Il pannello laterale risulterebbe utile per sostituire i canonici tasti fisici, in particolar modo il bilancere del volume.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu