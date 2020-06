Come anticipato dalla stessa compagnia cinese, da pochissimo si è concluso l'evento di lancio dedicato al nuovo mid-range del brand. Honor 9A ha debuttato ufficialmente nel nostro paese e se volete scoprire tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e disponibilità, allora eccovi serviti con tutti i dettagli del nuovo arrivato.

Honor 9A ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Per quanto riguarda il look del nuovo arrivato, Honor 9A è equipaggiato con un display FullView, una soluzione da 6.3″ con una selfie camera da 8 MP lungo il bordo superiore, all'interno del notch a goccia. Sotto la scocca trova spazio il SoC Helio P22, accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD (fino a 512 GB).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo monta un triplo modulo con un sensore principale da 13 MP, accompagnato da un grandangolo da 5 MP con FOV 120° ed un obiettivo dedicato alla profondità di campo (da 2 MP). L'autonomia è affidata ad una capiente batteria da 5.000 mAh.

Il nuovo Honor 9A è dotato di Huawei AppGallery, lo store proprietario del colosso cinese che offre un ecosistema di applicazioni e servizi a 360°.

Scheda tecnica

dimensioni di 159.07 x 74.06 x 9.04 mm per un peso di 185 grammi;

display LCD da 6.3″ HD+ (1600 x 720 pixel) con notch a goccia;

processore octa-core MediaTek Helio P22;

3 GB di RAM;

64 GB di storage espandibile;

lettore d'impronte digitale posteriore;

tripla fotocamera da 13 + 5 + 2 MP con apertura f/1.8-2.2-2.4, grandangolo e flash LED;

selfie camera da 8 MP (f/2.0);

supporto Dual SIM 4G, Bluetooth, Wi-fi, GPS/Glonass/AGPS, sistema Smart PA;

batteria da 5.000 mAh;

sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria.

Honor 9A ufficiale – Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di lancio di Honor 9A è di 149.90€, nella sola variante da 3/64 GB. Il dispositivo sarà in vendita a partire dal mese di luglio e dall'1 al 15 sarà possibile procedere con l'acquisto sullo store HiHonor (qui trovate la pagina dedicata al prodotto) ed utilizzare un Coupon del valore di 20€ per acquistare il nuovo smartphone al prezzo scontato di 129.90€. Per concludere vi segnaliamo che il nuovo modello sarà disponibile in tre colorazioni: Midnight Black, Ice Green e Phantom Blue.

