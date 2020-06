Honor 8X: arrivano le patch di maggio con la build 10.0.0.198

Honor 8X è un dispositivo uscito prettamente in Cina, ma è arrivato in Europa con il nome di View 10 Lite (che abbiamo recensito un po' di tempo fa). Il medio gamma del brand ha ricevuto un aggiornamento che porta le patch di sicurezza di maggio.

Honor 8X: l'aggiornamento porta le patch di sicurezza di maggio

Andando a vedere la build EMUI 10.0.198, che ha un peso di 99.73 MB, del firmware di aggiornamento, vediamo come Honor 8X riceve semplicemente le rinnovate patch di sicurezza Android aggiornate alla penultima release, quella di maggio. Per il resto, Honor 8X ha risolto anche alcune gravità di vario livello CVE. Infatti, sono state risolte 2 critiche, 22 alte e 2 medie.

Il roll out è sicuramente iniziato in paesi dove l'Honor 8X si chiama in tale modo. Bisogna capire ora se anche View 10 Lite, cioè i modelli occidentali, riceveranno anche loro questo update. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

