Honor negli ultimi anni ci ha abituato a smartphone molto performanti ma dai prezzi molto convenienti, come è stato Honor 9X Pro o ancora prima Honor 20. Il brand però, non dimentica i low budget e lancia sul mercato europeo l'Honor 8S 2020, successore di quello presentato in Cina quasi un anno fa come Play 8.

Honor 8S 2020: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo entry-level Honor 8S 2020 si presenta come uno smartphone essenziale, senza troppe pretese. Infatti, il device presenta un display da 5.71″ HD+ (1520 x 720 pixel), una camera singola da 13 MP, una selfie camera da 5 MP incastonato in un notch a goccia ed una batteria da 3020 mAh. Importante la presenza dei servizi Google e del Bluetooth 5.0.

Honor 8S 2020 – Scheda Tecnica

Display LCD da 5.71″ HD+ (1520×720 pixel) in rapporto 19:9 con densità 294 ppi;

dimensioni di 147.13×70.78×8.45 mm per 146 g;

processore quad-core MediaTek Helio A22;

GPU PowerVR GE8320;

3 GB di RAM;

64 GB di storage;

fotocamera posteriore da 13 MP f/1.8 PDAF;

selfie camera da 5 MP f/2.2;

supporto Dual SIM 4G. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, mini-jack;

Batteria da 3020 mAh;

sistema operativo Android 9 con EMUI 9 ed i servizi Google;

Prezzo e disponibilità

Il rinnovato 8S 2020 è disponibile da poche ore nel Regno Unito nell'unica colorazione blu a 99.99£ (circa 111€). Non si conoscono al momento dettagli circa un'eventuale arrivo in Italia.

