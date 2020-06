Honor 30S in arrivo in Europa, ma sarà un altro Huawei P40 Lite 5G

Lanciato in Cina negli scorsi mesi, sin da subito Honor 30S ha raccolto una certa popolarità. Lo dimostrano i primissimi numeri di vendita, con diverse decine di migliaia di unità finite in 1 secondo. A quanto pare il produttore avrebbe valutato di portarlo anche in Europa, ma il leak di Sudhanshu ritrae un dispositivo diverso dal previsto. Ebbene sì, a quanto pare il duo Huawei / Honor sta proseguendo nel generare confusione fra i vari nomi utilizzati nei diversi continenti. Quello che vediamo nelle immagini, infatti, non è nient'altro che Huawei Nova 7 SE, portato da noi come Huawei P40 Lite 5G, da non confondersi con Huawei P40 Lite 4G.

Honor 30S si prepara a debuttare anche in Europa, ma sembra Huawei P40 Lite

Considerato che Huawei P40 Lite 5G viene già venduto in Europa, verrebbe da chiedersi perché avere un doppione, per quanto sotto un altro brand. Fatto sta che, se tutto andrà come previsto, Honor 30S europeo avrà la stessa scheda tecnica di Huawei Nova 7 SE:

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI;

da (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI; dimensioni di 162,31 x 75 x 8,58 mm per 189 g;

processore octa-core Kirin 820 ;

; GPU ARM Mali G57 MP6;

6 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile via NanoSD fino a 256 GB;

di storage espandibile via fino a 256 GB; lettore d'impronte digitali laterale;

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4-2.4 con grandangolo, macro, sensore per la profondità autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8-2.4-2.4-2.4 con grandangolo, macro, sensore per la profondità autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G/ 5G , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.1, USB Type-C, mini-jack 3.5 mm, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS;

, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.1, USB Type-C, mini-jack 3.5 mm, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS; batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40W ;

con ricarica rapida da ; sistema operativo Android 10.

Sempre secondo Sudhanshu, Honor 30S sarà venduto nel nostro continente ad un prezzo di circa 320€.

