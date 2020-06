Honor 30 Lite in arrivo: continua la strada al 5G economico

Dopo averne momentaneamente perso le tracce, Honor 30 Lite fa nuovamente capolino fra le notizie che arrivano dall'Asia. Lo smartphone fa parte della prossima ondata di smartphone 5G che caratterizzeranno la seconda metà del 2020. Abbiamo di recente scoperto che uno dei primi modelli del genere sarà Huawei Enjoy 20 Plus. Probabilmente i due smartphone condivideranno alcune delle specifiche tecniche, in particolar modo il chipset che muoverà l'impianto hardware.

LEGGI ANCHE:

Confronto Huawei Freebuds 3i vs Honor Magic EarBuds: quali sono le differenze?

Honor 30 Lite sarà l'ennesimo mid-range 5G dal costo contenuto

Da quando il ban USA sta impedendo a Huawei di interfacciarsi con TSMC, le soluzioni Kirin stanno venendo meno, in favore dei prodotti MediaTek. Non è un caso che Huawei Enjoy 20 Plus e forse anche Honor 30 Lite si baseranno sul Dimensity 800. A dire il vero, la certificazione TENAA racconta una storia diversa, indicando una CPU settata a 2,27 GHz, contrariamente ai 2,0 GHz del SoC MediaTek. Sappiamo già buona parte delle specifiche che lo caratterizzeranno:

Display OLED da 6,3″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 19:9

(2400 x 1080 pixel) in 19:9 dimensioni di 157,4 x 73,2 x 7,75 mm per 163 g

6/8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di memoria interna espandibile

di memoria interna espandibile lettore d'impronte digitali sotto il display

tripla fotocamera da 48+8+2 MP

selfie camera da 16 MP

batteria da 4000 mAh

Sulla base di quanto vociferato su Huawei Enjoy 20 Plus, in arrivo il prossimo 24 giugno, è ipotizzabile che Honor 30 Lite venga presentato verso fine giugno/inizio luglio.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu