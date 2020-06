Honor 30 ed il fratello minore 30S sono due dei più interessanti (almeno sulla carta, visto che attendiamo l'arrivo in Europa) smartphone usciti quest'anno e la cura nei loro confronti è determinata anche dagli update mirati che l'azienda rivolge loro. Il nuovo aggiornamento infatti migliora tanti aspetti dei due prodotti, con Honor 30 che riceve anche un'importante ottimizzazione del sensore d'impronte.

Honor 30/30S: l'aggiornamento migliora fotocamera, audio, sensore d'impronte e funzioni smart

Il changelog per le due build di aggiornamento Magic UI 3.1.1.142 e 3.1.1.143 riporta come siano stati migliorati molti aspetti su Honor 30 e 30S. Il secondo però, è quello che ha ricevuto più migliorie in merito. Infatti, ha ricevuto un miglioramento dei colori e degli effetti della fotocamera, dell'audio, del sistema e delle funzioni smart come la precisione della posizione della zona di parcheggio per l'app Mappe. Per quanto riguarda Honor 30 invece, sono stati migliorati registrazione video e sensore d'impronte.

Ovviamente, l'aggiornamento arriva su prodotti strettamente cinesi, ma è stato dichiarato che Honor 30S arriverà in Europa, sebbene con un form factor e caratteristiche diverse. Per Honor 30 invece, bisognerà aspettare ancora.

