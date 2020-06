Honor 10: inizia il roll-out della EMUI 10 in Europa

Per quanto si parli da settimane della versione 10.1, c'è ancora chi non ha ricevuto l'aggiornamento alla precedente EMUI 10. Uno dei modelli più celebri è sicuramente Honor 10, ex top di gamma che ad oggi è rimasto fermo ancora alla EMUI 9. Ciò nonostante, la sua presenza nella roadmap ufficiale faceva ben sperare i suoi possessori. Per loro fortuna il produttore non si è dimenticato del modello e, per quanto forse in ritardo, ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento in Europa.

LEGGI ANCHE:

Huawei e Honor: l’app Immuni non funziona e sparisce dal Play Store

Anche Honor 10 inizia a ricevere l'aggiornamento con la EMUI 10

La release che porta la più recente ROM su Honor 10 è la EMUI 10.0.0.177 (C432E3R1P4), con un peso di circa 4.56 GB. A quanto pare il roll-out è iniziato in Francia, ma potrebbe avere luogo anche in Italia già in questi giorni. Le novità della UI comprendono una rivisitazione della grafica, con l'adozione dei colori Morandi e del nuovo layout Magazine Style. Pur avendo uno schermo LCD, adesso Honor 10 può beneficiare anche della modalità Tema Scuro per “ombreggiare” i vari menu.

Salvo cambiamenti di piani, questo sarà l'ultimo major upgrade che riceverà Honor 10. Nella roadmap della EMUI 10.1, infatti, il modello non è presente, anche se la speranza è l'ultima a morire.

Clicca qui per il changelog completo Interfaccia utente: curata e mozzafiato Magazine Design: Integra un layout in stile rivista, per un’esperienza autentica e confortevole Schema di colori Morandi: Tonalità di grigio attenuate per rendere il display più rilassante in un’esperienza gentile Animazioni: Dinamiche, animazioni naturali per le transizioni di pagina, avvio delle applicazioni ed altri scenari

Prestazioni stabili e fluide GPU Turbo: Migliora la fuidità e la stabilità del sistema mentre si gioca Phone Clone: Migliorate le prestazioni ed incrementata la velocità di trasferimento dei dati durante la migrazione al nuovo smartphone

Sicurezza: dati più sicuri e migliore gestione delle impostazioni di Privacy Microkernel verificato: Sfrutta il microkernel di Huawei, certificato come il più sicuro fra i kernel fra i sistemi operativi per uso commerciale. Tecnologia distribuita: Migliora la sicurezza quando ci si connette ad altri dispositivi Huawei ed anche quando si trasferiscono dati su altri dispositivi Huawei Protezione della privacy Con l’app sanbdox si potrà inserire un’applicazione in uno schema di permessi preimpostati, per aumentare la privacy e la protezione dei dati

Media ed Intrattenimento AppAssistant Dropzone: Aggiungi un’applicazione ad AppAssistant Dropzone per accedere rapidamente ai giochi o alla modalità non disturbare



💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu