HomeCleaner: i migliori robot aspirapolvere in offerta, con prezzi per tutte le tasche

Mai come in questo periodo è diventato importante vivere in un ambiente costantemente pulito e salubre. Per questo motivo gli aspiratori robot sono senza dubbio il prodotto perfetto per questo scopo, mantenendo puliti i pavimenti e le superfici da casa e ufficio senza ingombri e in modo pratico, veloce ed efficiente. E qui entra in gioco HomeCleaner, nuovo store dedicato alla pulizia ricco di offerte e con prezzi per tutte le tasche!

HomeCleaner: ecco alcuni dei robot aspirapolvere in promozione

Su HomeCleaner si può usufruire di spedizioni rapide (24/48 ore) e gratuite sopra i 100€. Inoltre lo store offre 24 mesi di garanzia sui propri prodotti e assicura assistenza a 360° in italiano. Andiamo a dare un'occhiata alle proposte di oggi, con una selezione di robottini aspirapolvere tra i più apprezzati del panorama tech.

Ovviamente è impossibile non cominciare con lo Xiaomi Roborock S5 Max, celebre per le sue performance ed un rapporto qualità/prezzo tra i migliori in circolazione. Grazie al software rinnovato, al nuovo sistema di pompaggio dell'acqua regolabile e alla lunga autonomia, S5 Max – disponibile a 449€ – ridefinisce il concetto di robot aspirapolvere.

Serbatoio esteso, aspirazione mozzafiato e pulizia selettiva sono le caratteristiche di questo aspiratore silenzioso ed estremamente preciso. Xiaomi Roborock S6 PURE S6 PUREè senza dubbio una delle offerte HomeCleaner da non lasciarsi scappare. Ricarica automatica e facile manutenzione concludono la descrizione di questo incredibile robot proposto a 499€.

Design unico ad un prezzo accattivante (359€), Xiaomi VIOMI V2 Pro è l'aspirapolvere in grado di evitare gli ostacoli e di scalare superfici fino a 2 cm. I suoi 12 sensori, tra cui quello SLAM per la mappatura e la localizzazione simultanea, consentono di ottimizzare il percorso e migliorare i tempi e la qualità della pulizia o del lavaggio.

Uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi di maggior successo a livello qualità/prezzo è sicuramente il Mi Robot Vacuum (disponibile su HomeCleaner in versione bianca o neraNera). Il dispositivo è in grado di infilarsi anche sotto i mobili più bassi e raggiungere punti impensabili, grazie al diametro di 35 centimetri e l'ammortizzatore frontale.

Con l'innovativa tecnologia OZMO, Ecovacs Deebot OZMO 950 – disponibile qui – abbina la potenza di aspirazione con la più moderna tecnologia di pulizia, per tutte le superfici di casa. Con la navigazione laser Smart Navi 3.0, l'aspirapolvere robot crea una mappa interattiva dell'ambiente e programma la pulizia migliore: basta un tocco per iniziare!

Una certezza targata Xiaomi, Roborock S6 è il robot di terza generazione più amato di tutti. A partire dalla velocità (incrementata del 20%) e dalla silenziosità (aumentata del 50%), continuando con gli algoritmi dei router dei quali si serve e finendo con il sistema di navigazione laser ad alta precisione, che permettono di usufruire di una casa ancora più pulita e di una mappatura in tempo reale con l'App Mi Home.

Chiude la nostra selezione Xiaomi Mi Robot – lo trovate qui -, robottino in grado di differenziare le pulizie e di scansionare 1800 volte al secondo la vostra casa: il sensore LDS assicura una performance di alto livello su ogni tipo di superficie e calcola il miglior percorso disponibile con la localizzazione e la mappatura simultanea SLAM. Il robot monta un motore brushless ultra-silenzioso di fattura giapponese (Nidec) è in grado di immagazzinare tutta la sporcizia presente, anche per merito della pressione pneumatica da 1800 PA.

Articolo sponsorizzato.

