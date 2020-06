HMS Core 5.0: aggiornati i Huawei Mobile Services

Da quando Huawei ha annunciato i servizi mobile proprietari, i HMS (Huawei Mobile Services), è stato un crescendo di applicazioni che li supportano e che sono ormai in pianta stabile su AppGallery (come i servizi bancari). Ecco che i servizi mobile del brand cinese hanno ricevuto un nuovo e sostanzioso aggiornamento, con l'introduzione HMS Core 5.0 (al momento solo in patria).

HMS Core 5.0: tanti nuovi supporti per i servizi mobile di Huawei

L'aggiornamento dei HMS, la versione Core 5.0, porta un sostanzioso aumento ai supporti ai servizi mobile di Huawei. Infatti, sono introdotti i supporti aggiornati di Audio, Video, Immagini, motore grafico, computer grafica, motore di realtà aumentata e tante altre funzionalità di servizio. Inoltre, aggiornati anche i servizi di posizionamento con crowdsourcing e gestione dei confini. In più, sono stati migliorati i servizi push con supporto LSB ed il push contestuale. Non manca poi un'ottimizzazione generale dell'esperienza d'uso.

Questi miglioramenti non fanno che aumentare il successo dei Huawei HMS Core che sono ad oggi in 170 paesi nel mondo, con una copertura di ben 600 milioni di utenti, 8 DigiXLab globali e tanti team DTSE che forniscono supporto tecnico.

Questo grazie anche alla facilità d'uso, alla leggerezza degli stessi servizi mobile ed un numero sempre più ampio di applicazioni dedicate, circa 55.000, destinate ad aumentare grazie agli sviluppatori che sempre più lavorano con gli HMS.

