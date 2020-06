Il colosso cinese Gree Electronics è uno dei principali produttori di elettrodomestici del continente ed è solo questione di tempo prima che rivolga la sua attenzione al settore degli smartphone. Lo scorso anno di vociferava dell'acquisizione di Meizu dopo la dipartita di Li Nan e sono tante le voci di corridoio che parlano di una certa “rivalità” tra l'azienda e Xiaomi, altra eccellenza cinese. A quanto pare uno smartphone Gree diventare realtà nel corso dell'anno e dovrebbe trattarsi di una soluzione 5G economica.

Aggiornamento 17/06: il nuovo smartphone 5G è spuntato sul sito del TENAA. Sarà davvero questo modello “l'arma segreta” di Gree? Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Gree Electronics lancerà uno smartphone 5G economico: Xiaomi e Redmi come la prenderanno?

La notizia arriva direttamente da Digital Chat Station, leaker cinese di solito affidabile. Stando a quanto rivelato su Weibo, Gree Electronics dovrebbe cimentarsi nel settore degli smartphone con un modello 5G mosso dallo Snapdragon 765G. Il dispositivo più accessibile con questa soluzione di Qualcomm è il Redmi K30i, disponibile a 1899 yuan, 230€ al cambio.

Entrare in un settore agguerrito come questo significa solo una cosa: un debutto con il botto, proponendo un dispositivo nuovo di zecca ad un prezzo super vantaggioso. Inoltre il nome di Gree non farà altro che attirare potenziali utenti. In questo scenario è chiaro chi sarà il principale avversario del gigante degli elettrodomestici: Xiaomi e Redmi.

Comunque vale la pensa specificare che questo non è il primo smartphone targato Gree. In precedenza l'azienda si è già cimentata in questo campo ma senza successo e con un'accoglienza tiepida. Le cose potrebbero cambiare con uno smartphone 5G proposto ad un cifra appetitosa, visto il nuovo trend in Cina.

Gree ed il suo smartphone pieghevole

Inoltre segnaliamo che Gree Elctronics ha anche ricevuto l'approvazione per un brevetto relativo ad uno smartphone pieghevole (aprile 2019). Che il nuovo arrivato sia un modello di questo tipo, mosso dal SoC Snapdragon 765G? Sembra una mossa improbabile quella di puntare su un device con display flessibile, ma mai dire mai. Comunque restiamo in attesa di ulteriori novità, sia per lo smartphone 5G di Gree (e la reazione di Xiaomi) che per quanto riguarda questo misterioso pieghevole.

Il misterioso smartphone 5G certificato dal TENAA con immagini e specifiche | Aggiornamento 17/06

Il tanto chiacchierato smartphone 5G di Gree torna a far parlare di sé grazie al portale del TENAA. L'ente cinese ha pubblicato le immagini del misterioso dispositivo, insieme ad alcune specifiche. Come si evince anche dalle foto in alto, il device adotta un display tutto schermo, con un foro per la selfie camera; il retro ospita una Quad Camera con un flash LED e un lettore d'impronte al centro della scocca.

Secondo quanto riportato dall'ente, lo smartphone avrà dalla sua un pannello da 6.81″ ed una capiente batteria da 4850 mAh (min) con ricarica rapida da 18W, racchiusa in un corpo dello spessore di 9.3 mm. A muovere il tutto dovremmo avere il SoC Snapdragon 765G.

Il retro del terminale presenta la scritta TOSOT: si tratta di un riferimento al brand TOSOT Dasong, uno dei marchi esclusivi di Gree Electronics.

